Assassin’s Creed est ce que l'on pourrait appeler sans sourcilier une saga culte. Dans ces conditions, il est évident que Ubisoft souhaite multiplier les supports en déclinant sa licence à l'infini. Films, jeux vidéo sous format classique, escape Game et... réalité virtuelle ? Ce n'est pas la première fois que l'on vous en parle sur Gameblog (voir cette news à ce sujet) mais les choses sont en train de s'accélérer dans le bon sens comme le rapporte le toujours très informé Tom Henderson.

En octobre dernier déja nous avions eu le droit à cette information de la part de l'insider :

Bien que rien n'ait été dit officiellement sur le projet depuis un certain temps, d'intéressantes offres d'emploi pour Assassin's Creed VR ont été publiées sur hitmarker hier, suggérant que le jeu est toujours bel et bien en développement.

La description du job est plutôt claire et nette sur le sujet puisque celui-ci porte tout simplement la mention "Senior VR Performance Programmer - Assassin's Creed VR (f/m/d)". Dans le détail on peut aussi apprendre de croustillantes informations :

Nous voulons offrir à nos joueurs le jeu Assassin's Creed le plus immersif possible, afin de créer une expérience inoubliable. Vous travaillerez sur une technologie de pointe en matière de RV, sur l'une des PI emblématiques et légendaires d'Ubisoft, développée dans plusieurs studios Ubisoft.

En tant que programmeur senior au sein de l'équipe VR Performance, vous serez coresponsable de la conception technique et de l'architecture de notre jeu, en particulier dans les domaines de la performance d'exécution et de l'empreinte mémoire. Cela comprend l'analyse des goulots d'étranglement, la réécriture du code pour améliorer les performances, l'examen des conceptions techniques et du code des autres équipes et la formulation de recommandations.