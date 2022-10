La licence Assassin’s Creed a récemment fêté ses 15 ans. Une décennie et demie de jeux plus ou moins qualitatifs, qui ont fait de la franchise l’une des meilleures ventes d'Ubisoft. S’il y a un opus qui fait consensus en revanche, c’est AC 2 et son Mentor Ezio Auditore. Pour célébrer cet anniversaire, un fan a imaginé ce que pourrait donner un Assassin's Creed 2 Remake sous Unreal Engine 5. Et si le projet est amateur, le résultat n’en donne pas moins envie.

Assassin's Creed 2 Remake sous Unreal Engine 5

Le temps peut paraître bien long en attendant Assassin’s Creed Infinity. Plus hub que jeu-service, le prochain tournant de la saga regroupera toutes les futures productions de la licence, à commencer par l’épisode tant attendu au Japon. Plusieurs rumeurs laissaient également entrevoir le retour de personnages cultes au travers d’expériences inédites, dont un certain Ezio Auditore. Cela a donné des idées à TeaserPlay, Youtubeur connu pour ses créations souvent qualitatives, qui a essayé de retranscrire ce à quoi pourrait ressembler Assassin’s Creed 2 Remake sous Unreal Engine 5. Comme d’habitude le résultat est assez bluffant.

L’occasion de retrouver Ezio Auditore dans les rues de de Florence ou de Venise ou en train de voler au-dessus à l’aide des ailes de Léonard De Vinci. Comme à son habitude, le vidéaste a usé de tous les artifices habituels : Lumen, Nanite, du Ray Tracing et une petite dose de Metahuman d'Epic Games. Évidemment, tout n’est pas parfait graphiquement, mais ça donne clairement une idée de ce que pourrait donner un tel projet. Attention toutefois, l’idée est simplement de montrer ce à quoi un Assassin’s Creed Remake 2 ressemblerait. Il n’ a aucune intention de faire un fangame quelconque.