Entre le retour d’une équipe de choc à la tête de la franchise plus tôt cette année, et la sortie couronnée de succès de Black Flag Resynced le 9 juillet dernier, Assassin’s Creed aura accumulé les bonnes nouvelles ces derniers mois. Et avant de pouvoir nous en dire plus sur l’avenir de la série, notamment composé du très mystérieux Assassin’s Creed Hexe, l’heure est venue pour Jean Guesdon de se replonger dans son passé en nous livrant une anecdote inattendue sur les ambitions qu’avait Ubisoft pour le deuxième opus à l’origine.

Assassin’s Creed 2 et Brotherhood auraient dû ne faire qu’un

En effet, si la sortie du premier Assassin’s Creed aura assurément été un événement fondateur pour la compagnie, ce n’était encore rien à côté de l’arrivée d’Assassin’s Creed 2 en 2009, qui aura propulsé la franchise vers de nouveaux sommets. Il faut dire qu’à l’époque, Ubisoft Montréal avait alors pu compter sur les retours du premier opus pour peaufiner sa copie, faisant ainsi de cette première suite une évolution saluée par la critique. Au même titre, ensuite, que Brotherhood, que beaucoup considèrent encore comme l’un des meilleurs épisodes.

Et le fait est que si Ubisoft avait pu s’en tenir à ses plans originaux, Assassin’s Creed 2 et Brotherhood auraient pu n’être qu’un seul et même jeu. « Quand nous avons conçu Assassin’s Creed 2, l’arc narratif d’Ezio s’étendait grosso modo de sa naissance au moment où il devient le mentor », a révélé Guesdon, actuel directeur de contenu de la franchise, dans le n°287 du magazine Retro Gamer. Face à l’ampleur d’un tel chantier, l’équipe s’est toutefois rapidement ravisée, estimant que cela était tout simplement impossible à faire.

© Ubisoft

« Dans la pratique, c’était bien trop ambitieux pour pouvoir être correctement exécuté dans un seul jeu développé en deux ans », explique-t-il. « Mais ces idées originales nous ont permis de développer son histoire au fil des deux jeux suivants ». Car après la sortie d’Assassin’s Creed Brotherhood en 2010, l’histoire d’Ezio est finalement arrivée à sa conclusion dès 2011 avec Revelations, dernier épisode de cette trilogie extrêmement appréciée des fans de la franchise. Suffisamment pour avoir droit à son remake après Black Flag ? L’avenir nous le dira.

Source : Retro Gamer (via GamesRadar+)