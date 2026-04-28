Alors que Black Flag Resynced vient de s'officialiser, la licence Assassin's Creed pourrait faire revenir un autre de ses épisodes. Un autre remake serait en projet pour le jeu qui demanderait le plus de travail.

À peine dévoilé, Black Flag Resynced voit déjà un autre remake faire parler de lui. Ubisoft aurait d'autres projets de refonte pour la licence Assassin's Creed après le retour du capitaine Kenway. Cela dit, le jeu concerné ne serait pas tout à fait celui que tout le monde espère. Pour autant, si la rumeur se confirme, l'ambition de l'éditeur serait on ne peut plus louable puisqu'elle permettrait de moderniser le volet qui en aurait le plus besoin.

Le remake inespéré d'Assassin's Creed en passe de devenir réalité ?

Cela fait déjà quelques années que les rumeurs vont bon train autour de potentiels remake Assassin's Creed. Malgré le temps qui passent, certains leaks persistent et semblent aller en se confirmant petit à petit. Nous venons d'en avoir la preuve avec Black Flag Resynced, la refonte du quatrième volet tout juste annoncée pour juillet 2026. Mais Ubisoft pourrait bien ne pas se contenter de ce coup d'essai. Et si l'éditeur revenait aux origines de la saga après l'histoire d'Edward Kenway ?

Plusieurs insiders persistent et signent autour d'une même idée. Tom Henderson le disait encore dans le podcast hebdomadaire d'Insider Gaming : « Un autre remake d'Assassin's Creed est en préparation pour l'un des premiers opus ». Plus direct, le créateur de contenu j0nathan, à qui on devait déjà le leak d'un DLC de Valhalla, y va aussi de son grain de sel. Sur son compte X, il affirme : « Je l'avais entendu en 2023, normalement c'est AC1 ».

Même si beaucoup réclament un remake d'Assassin's Creed 2, soit le volet le plus mythique de la saga, l'épisode fondateur a aussi ses adeptes. Son héros, Altaïr Ibn-La'Ahad, est tout aussi culte. Découvrant les dessous d'un ordre dont il va changer le destin, l'ancêtre d'Ezio Auditore mérite aussi une refonte profonde. À travers le temps, nous n'avons pas eu de retour aux origines, le jeu de 2007 ayant relativement mal vieilli. En produire un remake serait l'occasion parfaite de rappeler les fondements de la licence avec une relecture moderne des graphismes et des mécaniques. Mais, pour l'heure, il faut encore attendre une officialisation de la part d'Ubisoft.