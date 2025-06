Depuis la sortie d’Assassin’s Creed Shadows en mars dernier, on ne peut pas dire qu’Ubisoft ait été particulièrement loquace concernant l’avenir de la franchise. Pourtant, on s’en doute, de nombreux projets sont actuellement dans les tuyaux de l’éditeur. Ce qui devrait être le prochain opus majeur, Assassin’s Creed Hexe, a par exemple fait l’objet de multiples fuites, et il n’est pas le seul. Car cela fait un moment maintenant que des bruits de couloir évoquent aussi le retour d’Assassin’s Creed Black Flag, un retour qui semble aujourd’hui encore se confirmer.

Le remake d’Assassin’s Creed Black Flag de nouveau teasé

En effet, après le généralement très bien informé Tom Henderson, c’est désormais au tour de l’acteur Matt Ryan d’aller en ce sens avec des propos qui semblent ne laisser que peu de place au doute. « Avez-vous terminé le jeu ? Eh bien, vous allez sans doute devoir le terminer une nouvelle fois » a effectivement déclaré l’interprète d’Edward Kenway, protagoniste d’Assassin’s Creed Black Flag, lors d’une convention avec les fans. Avant d’enchaîner : « Il y a une raison pour que je dise cela, mais je ne peux pas en dire plus… ».

À ce stade, autant dire, donc, que l’existence du remake d’Assassin’s Creed Black Flag fait office de véritable secret de polichinelle. Reste juste à savoir quand précisément le projet, qui aurait pour nom de code « Obsidian » en interne, sera officialisé par Ubisoft. Car aux dernières nouvelles, l’éditeur avait prévu de faire revenir le quatrième opus de la saga dès cette année. Mais à l’heure actuelle, même Insider Gaming est incapable de dire si ce planning est toujours d’actualité, ou si les plans ont quelque peu changé.

Une annonce imminente ?

Et il est d’autant plus difficile de le savoir que contrairement à ses habitudes, Ubisoft a choisi de faire l’impasse sur la Summer Game Fest au début du mois de juin. Cela dit, l’éditeur ayant d’ores et déjà confirmé sa présence à la Gamescom en août prochain, se pourrait-il que le remake d’Assassin’s Creed Black Flag y soit annoncé pour l’occasion ? Ce n’est pas impossible. Dans tous les cas, si le jeu reste bel et bien prévu pour cette année 2025, nous ne devrions désormais plus avoir à attendre bien longtemps avant d’en entendre officiellement parler.