La licence Assassin's Creed s'envole enfin pour le Pays du soleil levant avec Assassin's Creed Shadows. Ce nouvel opus s'est plus concrètement dévoilé hier, dans une bande-annonce cinématique qui a posé le contexte de l'histoire et révélé la date de sortie.

La machine est désormais lancée pour celui que nous appelions jusqu'alors “Assassin's Creed Red”. Les précommandes sont d'ores-et-déjà possibles sur les différents stores ainsi que chez les revendeurs. Nous découvrons ainsi le prix des différentes éditions, mais aussi un aspect qui va en faire tiquer plus d'un...

© Ubisoft Montréal / Ubisoft.

Assassin's Creed Shadows tombe dans les mauvais travers de l'industrie

Cette nouvelle itération de la licence Assassin's Creed s'inscrira dans la lignée des derniers volets orientés RPG : Origins, Odyssey et Valhalla. Elle sortira en outre sur les consoles current gen (PS5 et Xbox Series), ainsi que sur PC via le launcher Ubisoft. Dès lors, on ne s'étonnera pas que le prix de la version standard du jeu soit de 79,99€, le prix désormais habituel des nouveaux “gros” jeux. En tout, hors collector, Ubisoft nous propose trois éditions :

Standard à 79,99€ : comprend le jeu Assassin's Creed Shadows

à 79,99€ : comprend le jeu Assassin's Creed Shadows Gold à 109,99€ : comprend le jeu, inclus le Season Pass et permet de jouer trois jours en avance en cas de précommande

à 109,99€ : comprend le jeu, inclus le Season Pass et permet de jouer trois jours en avance en cas de précommande Ultimate à 129,99€ : comprend le jeu, le Season Pass, des packs pour les personnages, un filtre exclusif pour le mode photo et permet de jouer trois jours en avance en cas de précommande

Mais en jetant un œil aux store pour faire l'acquisition d'une édition physique, chez Micromania par exemple, on remarque un détail qu'on redoutait. Une note précise en astérisque : « Une connexion internet et un compte Ubisoft sont requis pour récupérer le contenu numérique ».

Dès lors, pour installer Assassin's Creed Shadows sur sa console, il faudrait que celle-ci soit connectée à internet. D'un sens, cela s'explique par un poids du jeu certainement conséquent. Néanmoins, c'est toujours un frein pour les personnes qui ne souhaitent pas connecter leur console. D'autant que ceux-ci optent à ce titre uniquement pour du physique quand il s'agit d'acheter leurs jeux.

En outre, tout ce qui tient du DLC obligerait à avoir un compte Ubisoft. Cela n'est pas sans rappeler les dernières polémiques autour du PSN obligatoire sur PC pour certains jeux. Il semblerait donc qu'Ubisoft réitère ce qui lui avait été reproché avec Avatar: Frontiers of Pandora. En plus, l'éditeur ne réagit pas à ce qui secoue l'un de ses concurrents. Il ne reste plus qu'à voir comment le public recevra la nouvelle.