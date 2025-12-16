Ubisoft poursuit le suivi post lancement d’Assassin’s Creed Shadows avec une mise à jour particulièrement fournie. La version 1.1.7 est déployé à partir de ce jour sur la majorité des plateformes, tandis que la version Nintendo Switch 2 arrivera le 17 décembre. Cette nouvelle mise à jour combine ajouts de contenu, améliorations du gameplay et une longue série de correctifs techniques, avec un accent notable sur la stabilité et le confort de jeu.

Une grosse mise à jour pour Assassin’s Creed Shadow

L’un des ajouts les plus visibles de cette mise à jour de Assassin’s Creed Shadows concerne le système de combat. Ubisoft introduit de nouvelles animations de finisher, une évolution très attendue par les joueurs depuis la sortie du jeu. Naoe et Yasuke disposent désormais de plusieurs nouvelles façons de conclure un affrontement, avec des animations plus cinématographiques et parfois plus brutales. Ces nouveaux finishers apportent davantage de variété visuelle aux combats sans modifier leur équilibre, renforçant la sensation de puissance lors des affrontements prolongés.

Le 1.1.7 introduit également une nouvelle Faille de l’Animus, baptisée Lost and Found. Cette anomalie plonge le joueur dans un environnement numérique mystérieux, davantage orienté vers l’exploration et la résolution d’énigmes. Il faudra traverser des zones abstraites, manipuler l’environnement et venir en aide à The Guide. Cette nouvelle Faille s’inscrit dans la continuité des contenus liés à l’Animus, tout en proposant un rythme plus posé et une approche plus expérimentale.

Project Defiance arrive dans l’Animus HUB

Un nouveau Project fait son apparition dans l’Animus HUB de Assassin’s Creed Shadows. Intitulé Defiance, il reprend une structure déjà connue des joueurs. En activant ce projet et en complétant différentes anomalies, il est possible de débloquer un nouveau bâton Bo, un trinket ainsi que plusieurs récompenses supplémentaires. Ce contenu offre un objectif clair aux joueurs déjà bien avancés dans l’aventure.

Ubisoft apporte aussi plusieurs améliorations à l’interface. Le Vault est désormais accessible directement depuis le menu Animus pendant la partie, ce qui simplifie la gestion de l’équipement et des récompenses. L’Exchange évolue également. Il propose désormais de l’or, des points de maîtrise et des points de connaissance dans ses offres quotidiennes. Ces ressources peuvent être achetées plusieurs fois avec des clés, offrant davantage de flexibilité dans la progression.

La mise à jour corrige plusieurs problèmes liés au gameplay. Un exploit permettant d’appliquer deux gravures sur l’Épée des Profondeurs a été supprimé. Les naginatas peuvent désormais être vendues normalement et plusieurs bugs liés aux points de maîtrise ont été corrigés.

Les compétences partagées entre Naoe et Yasuke fonctionnent maintenant correctement dans Assassin’s Creed Shadows. Les descriptions de certains perks ont été clarifiées, notamment celles liées aux effets d’affliction. Le bâton Bo gagne également en efficacité lors de son amélioration en qualité Mythique et Artefact.

Et la Switch 2 ?

La version Nintendo Switch 2 de Assassin’s Creed Shadows bénéficie d’un suivi particulièrement attentif. Ubisoft annonce une amélioration de la stabilité globale, avec la correction de plusieurs crashs et une meilleure régularité du framerate. Plusieurs problèmes visuels ont été corrigés, tout comme des soucis liés à l’expérience tactile. Un bug demandant systématiquement de reconnecter une manette lors du passage entre mode docké et portable a été résolu. Un problème bloquant, provoquant un écran noir infini lors de la création ou de la connexion à un compte Ubisoft Connect, a également été corrigé.