Assassin's Creed Shadows prépare son arrivée avec une belle surprise pour les amateurs du Japon, de sa culture et de son art. Et le résultat est sublime !

Ubisoft prépare le terrain pour Assassin’s Creed Shadows avec une surprise de taille. Avant même la sortie du jeu le 20 mars 2025, deux courts-métrages animés ont été dévoilés. Leur but ? Introduire les deux héros de cette nouvelle aventure dans le Japon féodal.

Assassin's Creed façon anime

Ces animations Assassin's Creed, produites par Sato Creative, plongent directement dans l’ambiance du jeu. Entre vengeance, honneur et destin croisé, elles donnent un avant-goût du récit qui attend les joueurs. Depuis plus de 17 ans, Assassin’s Creed explore différentes époques. Cette fois, Ubisoft promet une immersion totale dans le Japon du XVIe siècle. Les joueurs pourront incarner Yasuke ou Naoe et alterner entre leurs styles de combat.

Visuellement, le jeu et ses courts-métrages rendent hommage au cinéma et à l’animation japonaise. Jérôme Perrillat Collomb, directeur créatif, cite parmi ses inspirations : Kawajiri Yoshiaki (Ninja Scroll) ou encore Akira Kurosawa (Les Sept Samouraïs, Yojimbo)

L’objectif de ces animes Assassin's Creed Shadows ? Un style cinématographique fort, avec des ombres marquées et des compositions percutantes. Créer ces animations ne s’est pas fait à la légère. L’équipe a mené de nombreuses recherches pour garantir l’authenticité des combats et de l’ambiance.

? Études sur les techniques de combat des samouraïs et des ninjas

? Visionnage de films classiques pour reproduire les gestes et postures

? Un soin particulier apporté aux détails historiques

Un moment clé des courts-métrages Assassin's Creed illustre bien cette approche : une scène où Naoe élimine des gardes avec rapidité et précision. Un bel hommage aux techniques d’infiltration et d’assassinat des shinobis.

Entre jeu vidéo et animation

Pour Jérôme Perrillat Collomb, ce projet Assassin's Creed a été une occasion unique de mélanger ses deux passions : l’animation et le jeu vidéo. De son côté, Axelle Munier, directrice de production, explique que l’équipe voulait s’éloigner des codes du comics pour offrir une expérience visuelle plus cinématographique. L’influence du cinéma japonais est omniprésente, notamment à travers le film Yojimbo, qui a guidé le style narratif et artistique des courts-métrages. Le jeu est toujours prévu pour le 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Crunchyroll