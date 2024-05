Ubisoft s'apprête à lancer Assassin's Creed Mirage sur iPhone, marquant une première significative pour la célèbre série de jeux vidéo. Prévu pour le 6 juin, cette version sera disponible exclusivement via l'App Store et nécessitera un iPhone 15 Pro ou Pro Max, ou un modèle ultérieur, pour jouer à cette version complète, initialement conçue pour PC et consoles.

Assassin's Creed Mirage sur une autre plateforme

Une version iPad de Assassin's Creed Mirage sera également lancée. Compatible avec les modèles iPad Air et iPad Pro équipés de la puce M1 ou ultérieure. Cette expansion vers les plateformes mobiles représente une étape importante pour la franchise Assassin's Creed, qui jusqu'à présent s'était principalement concentrée sur des sorties pour PC, PlayStation et Xbox, ainsi que quelques dérivés spécifiquement conçus pour les smartphones. Cependant, Assassin's Creed Mirage se distingue en étant le premier jeu complet de la série adapté pour les smartphones.

Ubisoft a également introduit des fonctionnalités adaptatives pour cette nouvelle plateforme, permettant aux joueurs qui ont déjà commencé Mirage sur d'autres plateformes de continuer leur progression via Ubisoft Connect. De plus, les nouveaux utilisateurs pourront essayer les premiers 90 minutes du jeu gratuitement avant de devoir l'acheter. Bien que le prix final n'ait pas encore été annoncé. Une excellente nouvelle donc. Pour voir si votre cerveau peut s'habituer à un jeu de ce type sur mobile ou si tout simplement une version mobile vous convient vraiment.

Le passage de Mirage à un format mobile pourrait être vu comme une réponse aux exigences d'un public de plus en plus tourné vers des expériences de jeu nomades. Cela indique également une tendance chez Ubisoft à adapter ses jeux les plus populaires à des formats plus diversifiés. Potentiellement ouvrant la voie à des adaptations futures de nouvelles sorties majeures. Telles que Assassin's Creed: Codename Red, qui est fortement anticipé et dont l'arrivée est prévue plus tard en 2024.