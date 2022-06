Avec son style visuel unique et sa narration prometteuse, As Dusk Falls est l’une des exclusivités Microsoft les plus intrigantes. Elle s’est dévoilée un peu plus au Tribeca Games Spotlight.

Après une rupture difficile avec SEGA, le studio Interior Night avait annoncé As Dusk Falls une exclusivité console Xbox. Le jeu chapeau par Caroline Marchal vétéran de Quantic Dream est venu refaire les présentations au Summer Game Fest 2022.

As Dusk Falls, un jeu narratif à la jolie esthétique

Le Tribeca Games Spotlight a fait la part belle aux jeux à forte narration et aux titres indépendants. Premier jeu du studio d’une ponte de Quantic Dream, As Dusk Falls a naturellement été convié aux festivités. Le jeu narratif suit l’histoire de deux familles résidant dans une petite ville de l’Arizona dont les trajectoires vont se croiser pendant plus de trente ans. D'un côté les Walker une famille aimante et tout ce qu'il y a de plus ordinaires et de l'autre les Holt qui ont la vie dure. Leur destin va se croiser lors d'un braquage qui va mal tourner.

On y incarnera à tour de rôle plusieurs personnages, dont Vince Walker, père de famille plutôt bon vivant et sa fille Zoe qui débute l’histoire à 6 ans avant d’atteindre la majorité. Jay Holt quant à lui apportera une vision plus renfermée de la famille au passé compliqué. Un titre qui explorera des thèmes forts, comme le sacrifice, la résilience, la trahison et l’héritage.

En attendant une vidéo officielle on vous remet la séquence du livestream

Jeu narratif oblige, les choix faits par les joueurs auront un impact tantôt direct, tantôt plus discret sur le scénario et l’ensemble des personnages. Il faudra sans doute attendre le Xbox Games Showcase de ce dimanche soir pour en voir davantage sur le gameplay. As Dusk Falls attire en tout cas immédiatement le regard avec son style visuel unique, mélangeant personnages peints à la main et environnements 3D. Le jeu est prévu à une date indéterminée sur PC, Xbox One et Xbox Series X.