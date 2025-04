Alors que certains s'amusent sûrement encore à personnaliser leurs mechas et à faire tomber les boss d'Armored Core 6 Fires of Rubicon les uns après les autres, la licence a une petite surprise.

FromSoftware ait parvenu à écouler plus de 3 millions d'exemples d'Armored Core 6 Fires of Rubicon. On est très, très loin des 28,6 millions d'Elden Ring, mais c'est déjà très beau pour une saga encore considérée comme de niche. « Nous avons un fort désir de continuer à la développer à l'avenir. Je pense que l'épisode 6 a été un succès, mais d'un autre côté, tout n'était pas parfait et il y a encore de la place pour des améliorations » avait déclaré Hidetaka Miyazaki lors d'une interview avec IGN. Avant Armored Core 7, un vieux soft est de retour...

Un ancien jeu Armored Core de retour sur console et PC

Quasiment deux ans après la sortie d'Armored Core VI Fires of Rubicon, la série fait une annonce qu'on n'avait pas vu venir. Vous connaissez les archives et archives+ G-Mode ? Il s'agit d'un vaste projet de réédition qui vise à recréer fidèlement les jeux mobiles tels qu'ils étaient à l'époque, et à les porter sur des machines plus actuelles. La Nintendo Switch a par exemple eu le droit à un paquet de titres et propose dès maintenant aux joueurs japonais de (re)découvrir Armored Core Mobile Mission, en sachant que la suite arrivera aussi à un autre moment.

Armored Core Mobile Mission est donc un jeu sorti sur smartphones en 2004, exclusivement au Japon, et qui est développé par FromSoftware. Le titre offre une expérience bien différente des jeux les plus connus, et notamment du dernier, puisqu'il adopte une vue de dessus et affiche des graphismes pour le moins pixélisés. Pour le reste, on retrouve les caractéristiques qui font tout le charme de la licence avec la personnalisation du mech, en choisissant ses pièces et ses armes, et évidemment toute la partie action où l'on peut tester sa création lors de missions. Armored Core Mobile Mission arrive également sur Steam à partir du 30 avril 2025. En revanche, ne comptez pas trop sur une traduction française, mais l'anglais semble de la partie.

Source : G-Mode.