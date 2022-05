Après le fuites de ce weekend autour d'ArmA Reforger dont on vous a parlé ici, Bohemia Interactive a pris la parole pour tout officialiser. Lors de son livestream qui s'est tenu hier, le studio a dévoilé ses plans pour la série ArmA. On en profite d'ailleurs pour rappeler que la franchise n'a pas eu droit à une sortie depuis celle d'ArmA 3 en 2013.

ArmA Reforger sera donc une sorte de mise en bouche conçue pour mettre en place divers éléments clefs qui seront implémentés dans le jeu d'après. L'idée est donc de pouvoir "tester" de nouvelles fonctionnalités avant de les mettre dans ArmA 4. L'autre grosse nouveauté est bien sûr l'arrivée de la franchise sur console. Les développeurs vont donc utiliser Reforger pour adapter le gameplay aux pads.

ArmA Reforger va nous plonger dans un nouveau contexte. C'est la guerre froide qui a été retenue, avec des évènements qui se déroulent en 1989. Les joueurs vont donc pouvoir choisir entre les forces armées soviétiques ou américaines avant d'en découdre sur un nouveau terrain. Exit l'ile méditerranéenne d'Altis, et bienvenue sur Everon. Ce caillou fictif perdu au milieu de l'atlantique va nous offrir 52Km² de terrain de jeu. Oui, on reste loin des 270Km² de l'ile d'ArmA 3.

Arma Reforger est disponible dès maintenant en Early Access sur Steam au pris de 29.99€. Pour les joueurs Xbox, il faudra aller voir du côté du Xbox Game Preview où le tarif est identique.

Selon une FAQ publiée sur le site officiel, ArmA Reforger devrait donner aux joueurs un avant-goût de ce qu'il y aura dans ArmA 4.

Arma Reforger est le premier épisode de la franchise réalisée avec le tout nouveau moteur graphique Enfusion Engine. Il s'agit d'un véritable titre sandbox multijoueur en standalone, et un aperçu de ce qui arrivera après. Plus que cela, c'est une plateforme qui va donner la parole aux joueurs. Une invitation à influer sur le futur de la série. Via les modes de jeu Conflit et Game master, on pourra découvrir l'ile d'Everon, inspirée par celle de Nogova (ArmA Cold War Assault - Opération Flashpoint ).