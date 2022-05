Les amateurs de simulation de guerre vont être aux anges puisqu'une grosse fuite concernant la licence ArmA vient d'avoir lieu. On y apprend entre autres que la licence va enfin débarquer sur consoles via un opus intitulé ArmA Reforger.

Le futur de la série ArmA va se dévoiler. Ce weekend, les forums du subreddit Gaming Leaks and Rumours se sont enflammés autour d’un potentiel document interne de Bohemia Interactive. Ce PDF généreux en informations dévoilerait toute la stratégie marketing du studio et annoncerait un livestream pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, le conditionnel n’est plus de rigueur.

Le futur d'ArmA dévoilé la semaine prochaine

Face à l’ampleur de la fuite, l’entreprise tchèque a annoncé une présentation autour d’ArmA pour le 17 mai à 19h (heure française). D’après le document, le studio y officialisera le très attendu ArmA 4 et une petite mise en bouche en attendant sa sortie : ArmA Reforger. Son nom ne vous est peut-être pas étranger puisqu’il était déjà apparu sur la toile l’année dernière sans aucune autre information. On en sait désormais plus à son sujet.

Bohemia présente ArmA Reforger comme le précurseur d’ArmA 4. Le studio indique que le passage vers leur moteur Enfusion présente de nombreux challenges, les empêchant de sortir le quatrième opus numéroté dans l’immédiat et avec tous les assets, les mécaniques et la grandeur visée en interne. L’idée est alors d’avoir une vitrine d’ArmA 4 pour récolter les retours des joueurs : ArmA Reforger. Un test technologique grandeur nature, qui permettra aux équipes de prendre des décisions en fonction des feedbacks et d’introduire la franchise à un nouveau public : les joueurs consoles.

ArmA Reforger, la licence enfin sur consoles

ArmA Reforger sortira en effet sur les consoles Xbox et PlayStation (dans le futur d'après le document). Une grande première pour la licence, jusque-là réservée aux PCistes. Le titre sera orienté multijoueur (compétitif et coopératif), mais comprendra également un éditeur de scénario (Game Master) et le support des mods via son propre workshop.

Le jeu se déroulera en 1989 lors de la Guerre Froide. Les joueurs pourront combattre dans les rangs des États-Unis ou de l’Union Soviétique. L’action se déroule au plein cœur de l’île fictive d’Everon, un terrain de jeu de 52 km². Au programme, 3 factions, 6 véhicules avec 18 variations, 15 armes, 2 types de grenades, et 13 rôles. D’après ce même document, ArmA Reforger sera à la fois tactique tout en restant accessible à un public plus large. Bohemia assure qu'il sera vendu comme « un produit premium à un prix approprié ».