Alors que Arma 4 reste encore largement entouré de mystère, une récente vidéo tournée dans les studios de Bohemia Interactive pourrait bien avoir laissé échapper un indice capital. Si aucune annonce officielle n’a été faite, un simple détail visuel capté lors de la visite a suffi à relancer les spéculations parmi les fans. Et tout semble indiquer que le prochain épisode de la série militaire prendra place… quelque part en pleine Guerre froide.

Un décor aperçu… sur un mur de la salle de réunion pour Arma 4

C’est lors d’une visite guidée menée par le créateur de contenu Mirko Minenza que le doute s’est installé pour Arma 4. À un moment de la vidéo, Natalia Agafonova, productrice exécutive chez Bohemia, fait visiter une salle de réunion décorée d’une grande fresque représentant une carte du monde. Elle la décrit alors comme une « carte de la Guerre froide version Arma ». Jusque-là, rien de bien révélateur. Sauf qu’un œil attentif a repéré une île placée entre la Pologne et la Suède… qui n’existe pas dans le monde réel. Interrogée à ce sujet, la productrice botte en touche. Elle refuse de confirmer, mais ne nie pas non plus. Une réponse ambiguë qui a suffi à faire chauffer les forums.

Un beau détail pour Arma 4 ? Ce mystérieux bout de terre a immédiatement éveillé la curiosité de la communauté Arma. Certains joueurs ont reconnu une forme qui ressemble fortement à Nogova, une île introduite dans Operation Flashpoint: Resistance (le tout premier jeu développé par Bohemia Interactive). Ce décor fictif, situé à l’origine dans l’Atlantique Nord, faisait partie de l’univers narratif d’Arma bien avant la création de la série elle-même. Parfait pour Arma 4 ? Le problème ? Nogova est censée se trouver à l’ouest, non loin des îles de Malden et Everon, ce qui ne correspond pas à sa position apparente sur la carte dévoilée. De quoi nourrir deux hypothèses : soit Bohemia opère une réécriture de sa géographie interne, soit il s’agit tout simplement d’une toute nouvelle île fictive inspirée de l’histoire de la franchise.

Une référence directe à la Guerre froide ?

Au-delà de la localisation, l’esthétique de la carte semble appuyer une ambiance Cold War pour Arma 4, avec une Europe divisée et une tension militaire palpable. Un cadre que la série Arma n’a plus exploré directement depuis ses débuts avec Operation Flashpoint: Cold War Crisis. Cela pourrait marquer un retour aux racines, tout en profitant des capacités modernes de l’Enfusion Engine, utilisé dans Arma Reforger. Et cela pourrait tout changer pour le gameplay de Arma 4. Sans l'usage de matériel de pointe ultra contemporain.