Si Genshin Impact est sur toutes les bouches lorsque l'on parle des jeux gacha à succès, la franchise Arknights a eu son petit effet au point d'avoir obtenu un prix de "l'un des jeux les plus innovants de 2020". C'est ce qui a certainement conduit l'éditeur chinois Hypergryph a commandé rapidement un titre dans cet univers, et voici donc Arknights: Endfield.

Un univers en développement

Avant toute chose, Arknights Endfield n'est pas la suite du précédent jeu mais un soft inédit ancré dans le monde d'Arknights. Par conséquent, il développera sa propre histoire et ses personnages.

On a d'ailleurs un aperçu de la trame :

L'histoire d'Endfield commence sur une planète appelée Talos-II, un endroit dangereux qui entraînera les joueurs dans des missions passionnantes et variées. De vastes terres sauvages et des territoires désertiques s'étendent au-delà de la zone que les colonies du “Habitable Camp” (Campement de base) ont eu l'occasion de parcourir et d'inspecter. Ainsi, les joueurs devront explorer ce monde sauvage au côté d'opérateurs d'Endfield Industries pour découvrir les mystères et secrets dissimulés dans les ruines abandonnées.

Arknights Endfield : un RPG tactique en mode anime

S'il mettra en œuvre de nouvelles mécaniques de gameplay, Arknights Endfield restera un RPG tower defense avec des éléments de stratégie en 3D, qui offrira des combats en temps réel. Au fil de votre exploration de la planète TalosII pour la défendre de catastrophes extérieures, vous serez amenés à contrôler plusieurs personnages et non plus un seul. En effet dans Arknights, vous incarniez le "Docteur", un protagoniste mystérieux et amnésique (un grand classique visiblement indémodable).

Avec son style anime, ses décors et personnages, Arknights Endfield n'est pas sans rappeler, sur le plan visuel uniquement, l'action-RPG Scarlet Nexus de Bandai Namco. D'ailleurs, comme lui, Arknights est décliné en série animée. La saison a été annoncée en 2021 par Yostar Pictures.

Pas de date de sortie, mais Endfield sera disponible sur PC et mobiles.