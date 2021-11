L'information est tombée plus tôt dans la semaine : après 17 ans passés au sein du studio lyonnais Arkane, le directeur Romuald Capron annonçait son départ via son profil LinkedIn. Entré en 2005 en tant que chef de l'exploitation, Capron avait pris les rênes d'Arkane en avril 2019, et a donc quitté ses fonctions le mois dernier :

Après plus de 16 ans passés à aider Arkane Studios Lyon à se développer, et à devenir le studio AAA de classe mondiale qu'il est aujourd'hui, ce fut une décision très difficile à prendre. Je ressentais le besoin d'essayer quelque chose de nouveau et d'avoir un peu plus de temps pour moi et ma famille. Je suis très fier de ce que nous avons accompli avec cette équipe incroyable. Le lancement réussi de Deathloop n'est qu'une preuve de plus qu'avenir très prometteur attend Arkane, qui occupe une place unique dans notre industrie.

It's the power of Z ♫

Aux antipodes des productions généralement violentes des lyonnais, Capron rejoint la start-up PowerZ, spécialisée dans les jeux éducatifs, et qui est parvenu à lever quelque sept millions d'euros pour se développer cet été, selon nos confrères de Games Industry.

C'est donc le réalisateur de Deathloop et producteur de l'intestable Dishonored 2 Dinga Bakaba qui a été promu directeur pour l'occasion, quelques semaines seulement après le lancement de l'un des derniers jeux d'abord proposés sur PS5, avant que le rachat de Bethesda par Microsoft ne produise ses effets. Comme le mentionne désormais le profil LinkedIn de l'heureux élu, Bakaba conservera pour l'heure sa casquette de codirecteur créatif aux côtés du directeur artistique Sébastien Mitton.

Ce petit numéro de chaise musical professionnel nous rappelle d'ailleurs que si l'antenne texane d'Arkane Austin travaille actuellement sur le FPS multijoueur Redfall, attendu en 2022 sur Pc et Xbox Series, le mystère plane entièrement sur le projet qui mûrit actuellement au sein du studio lyonnais... Inutile de vous dire que nous avons hâte de le découvrir. Pas vous ?