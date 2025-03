Suite à la révélation du prochain DLC d'ARK Survival Evolved, Aquatica, la licence se fait détruire par les joueuses et joueurs et le studio a tenu à réagir.

Le studio Snail Games a publié une première bande-annonce d'ARK : Aquatica, une extension liée à Survival Evolved, durant la GDC 2025. Une vidéo qui a provoqué la polémique puisque les fans se sont rapidement aperçus qu'elle avait été générée par l'IA. Et la réplique ne s'est pas faite attendre étant donné que le trailer a récolté 59 000 dislikes pour seulement 1 600 likes. Évidemment, les critiques et les moqueries ont aussi fusé en commentaires. « C'est dégoûtant et vous devirez avoir honte de vous »; « ChatGPT, réalise un décor aquatique avec des personnages qui l'explorent »; « C'est en vérité fou que vous ne l'ayez pas supprimé »; « Il y a un peu d'ARK dans votre IA » peut-on lire sur YouTube.

Une réponse officielle à la polémique autour d'ARK Aquatica

Si vous n'étiez pas au courant de la polémique autour du trailer de l'extension Aquatica d'ARK Survival Evolved, on vous invite à regarder la bande-annonce en question pour voir l'ampleur des dégâts. L'usage de l'intelligence artificielle pour créer ce trailer saute complètement aux yeux. Matt Kohl, lead developer chez Snail Games Colorado qui est en charge de ce DLC, a répondu à la polémique auprès de Pocket Tactics. Selon lui, l'équipe de développement n'était absolument pas au courant du recours à l'IA, et tout cela provient du département marketing d'ARK : Aquatica.

« Le département marketing a utilisé des images fixes de certains de nos assets pour créer une bande-annonce animée par l'IA. Il n'y avait aucun lien avec l'équipe de développement. Nous ne savions pas qu'ils le faisaient » a déclaré Matt Kohl. Pour éviter de se retrouver dans la sauce pour rien, Studio Wildcard qui est à l'origine d'ARK Survival Evolved, a également voulu clarifier les choses sur X. « ARK : Aquatica est développé par Snail Games Colorado. Suivez-les pour plus d'informations. Studio Wildcard se consacre entièrement à la production d'ARK : Survival Ascended, ARK 2 et nous sommes impatients de vous présenter Lost Colony dans le courant de l'année ! ».

