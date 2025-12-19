Depuis son annonce, ARK 2 suscite une forte curiosité. Le projet intrigue, les ambitions semblent élevées, et les joueurs attendent désormais de savoir quand ils pourront enfin en voir plus. Une attente qui risque toutefois de se prolonger.

Depuis son annonce, ARK 2 fait beaucoup parler. Il faut admettre que le premier épisode fut un énorme succès, ce qui place les attentes très haut pour la suite. Hélas, il va tout de même falloir s’armer de patience, car clairement, on n’est pas près de pouvoir mettre les mains dessus.

ARK 2 pas pour tout de suite

En effet, les fans d’ARK vont devoir s’armer de patience. Très attendu depuis son annonce, ARK 2 ne sortira finalement pas avant 2028, selon les dernières informations communiquées par Studio Wildcard. Cependant, tout n’est pas figé. Les joueurs pourront découvrir un premier aperçu du jeu bien avant, grâce à une mise à jour majeure prévue pour ARK: Survival Ascended fin 2027.

L’information a été confirmée lors de l’Investor Day de Snail Games, organisé à New York. Jeremy Stieglitz, cofondateur de Studio Wildcard, y a présenté la feuille de route du studio pour les deux prochaines années. Point central de ce plan, une extension nommée Legacy of Santiago. Cette mise à jour majeure servira à la fois de préquelle narrative à ARK 2 et de terrain de test pour certaines de ses nouvelles mécaniques. L’objectif est clair. Introduire progressivement les idées d’ARK 2 dans un jeu déjà en ligne. Le tout afin de récolter des retours concrets avant le lancement du véritable successeur.

Survival Ascended, un pilier toujours au cœur de la stratégie

Lancé comme une refonte complète d’ARK: Survival Evolved sous Unreal Engine 5, ARK: Survival Ascended occupe aujourd’hui une place centrale dans l’écosystème de la licence. Le jeu s’est déjà écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires, et mise fortement sur le contenu créé par la communauté. Mods, cartes, costumes et modes de jeu sont accessibles sur toutes les plateformes. Que ce soit sur PC, Xbox Series ou PS5.

Selon Studio Wildcard, plus de 5 000 mods ont déjà été créés, pour un total dépassant 750 millions de téléchargements. Un chiffre qui confirme l’importance du modding dans la longévité de la licence. La première grande étape de cette feuille de route arrive très vite avec ARK: Lost Colony, une extension ambitieuse qui enrichit à la fois le gameplay et la narration. Pour la première fois dans la série, il sera possible de recruter des PNJ humains au sein de sa tribu. Le monde accueillera aussi des bases ennemies contrôlées par l’IA, que les joueurs pourront attaquer et piller.

Source : ARK