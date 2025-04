L'un des co-fondateurs de Riot Games (League of Legends) a fait une déclaration qui déçoit grandement une partie des fans d'Arcane et de ses personnages.

Arcane a tiré sa révérence, mais Riot Games fait perdurer l'âme de sa série qui a cartonné avec différents produits dérivés à l'image d'une édition physique de la saison 2, d'un artbook collector, des vinyles ou d'un cadeau avec le morceau « Ma meilleure ennemie » en version longue. Malheureusement, Marc Merrill, l'un des co-fondateurs de la société, a une annonce qui fait l'effet d'une petite douche froide pour de nombreux joueurs, mais aussi de nombreux fans de la série animée Netflix.

Arcane laisse tomber une partie de ses fans

Même si Arcane a refermé l'un de ses chapitres avec la saison 2, l'intégralité de la série d'animation est toujours visible sur Netflix si vous ne l'avez pas encore visionnée. En revanche, le co-fondateur Marc Merrill a fait une mise au point sur son compte X après avoir été inondé de messages de joueurs du battle royale Fortnite. Si vous espériez revoir assez rapidement Jinx et Vi dans le jeu d'Epic Games, il faut faire une croix dessus.

« Fortnite a beaucoup évolué avec de nouvelles expériences et collaborations, et nous avons eu de nombreuses conversations avec Epic sur ce qui pourrait être possible. Ils ont été d'excellents partenaires, mais nous n'avons pas réussi à trouver le bon compromis pour ramener les skins Arcane et cela n'arrivera malheureusement pas dans un avenir proche. Nous savons que ces skins ont suscité beaucoup d'intérêt et nous apprécions vraiment l'importance que vous leur accordez et les efforts que vous avez déployés pour plaider en faveur de leur retour. Si quelque chose change à l'avenir, nous vous le ferons savoir dès que possible ! ».

Il est vrai qu'au fil de toutes ces années, Fortnite a enchaîné les collaborations avec notamment du Metal Gear Solid, Tomb Raider et bientôt peut-être Dragon Ball Daima et One Piece si l'on en croit des leaks. Mais en ce qui concerne Arcane, le projet de partenariat pour des skins n'est pour l'instant plus sur la table. Et forcément, ça déçoit certains fans. « Même en dehors de League, Riot nous laisse tomber »; « C'est une telle déception pour tous ceux qui voulaient les skins »; « Nous sommes tellement nombreux à attendre avec impatience les skins Arcane » peut-on lire dans les réponses sous la déclaration de Marc Merrill.

Source : Marc Merrill.