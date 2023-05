La saison 2 d’Arcane arrivera plus tard que prévu, mais l’univers lui, s’étend bien au-delà. Riot vient de dater son prochain jeu League of Legends qui pourrait bien ravir tous les fans de la série, et du MOBA bien entendu.

Si League of Legends est un carton interplanétaire, qu’il a démocratisé l’esport et qu’il fédère des millions de joueurs chaque mois, son univers lui, est finalement assez méconnu. C’est, en tout cas, vrai aux yeux du commun des mortels, ceux qui n’arpentent pas la faille de l’invocateur régulièrement. Ces personnes-là, de nouveaux fans et curieux qui souhaitent en apprendre davantage sur l’univers crée par Riot Games, viennent tous de la série Arcane. Et ils sont eux aussi concernés par le tout nouveau jeu de la franchise.

Un nouveau jeu League of Legends

Arcane, c’est LE gros carton de l’animation qui a fait brûler Netflix lors de sa sortie. Un tour de force artistique, mais pas que. Fort d’une narration maîtrisée, d’un lore généreux et de personnages haut en couleur, Riot, épaulé par le studio Fortiche, a su faire découvrir son monde à un très large public.

D'ailleurs, la Riot Forge n’a pas encore coupé les fourneaux, et ce n’est pas près d’arriver. Alors que plusieurs gros projets sont en développement, dont un MMO et un jeu de combat, plusieurs titres voient le jour petit à petit. Ruined King, Hextech Mayhem ou encore Mageseeker en sont des exemples. Des jeux plus intimes, aux expériences toutes drastiquement différentes qui permettent d’étoffer à la fois le lore de League of Legends, mais aussi de toucher un public différent.

Zaun, flippante et intriguante

Les fans d'Arcane pourront retrouver l'un de leur héros

Prochainement, c’est CONV/RGENCE qui débarquera sur consoles et PC, un jeune d’action plateforme qui parlera à la fois aux fans d’Arcane et aux fans du MOBA League of Legends. On y incarnera le jeune Ekko qui tentera de survivre dans les rues cradingues de Zaun, la fameuse basse ville de Piltover. L’occasion de découvrir une toute nouvelle facette de cette cité, mais aussi d’Ekko qui, en plus d’être un personnage très apprécié dans le MOBA, est l'un des protagonistes majeurs de la série Arcane.

Toutefois, CONV/RGENCE ne semble pas avoir de lien direct avec les jeux dont il s’inspire. C’est une production indépendante qui peut être jouée même sans connaître l’univers.

CONV/RGENCE est attendu sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One dès le 23 mai prochain. On vous laisse avec sa bande-annonce qui promet déjà un jeu nerveux avec une direction artistique qui a beaucoup de style.