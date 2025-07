C'était vraiment l'un des cartons de Netflix ! La série Arcane a mis une claque à tout le monde par ses visuels extrêmement travaillé et son sens du rythme bien maîtrisé. Ça a également été l'occasion de faire connaître le monde de League of Legends à plus de monde encore. Or, elle n'a pas fini de s'épanouir bien qu'elle ait touché à sa fin. La preuve avec cette nouveauté hyper attendue, même si les fans français ne seront pas totalement satisfaits.

Après Netflix, Arcane se joue autrement

L'univers de League of Legends ne cesse de se décliner. Arcane est certainement son itération la plus mainstream, mais pas la moins intéressante pour autant ! Elle s'affiche d'ailleurs dans bien des jeux de la franchise désormais, comme le MOBA original ou encore Teamfight Tactics. Ses chara-design et même ses personnages exclusives savent parfaitement s'y faire une place.

Ce n'est donc pas étonnant qu'Arcane s'invite aussi dans la prochaine nouveauté issue de LoL, à savoir le jeu de cartes à jouer et à collectionner Riftbound. À ne pas confondre avec Legends of Runeterra, il s'agit d'un JCC physique qui sortira cette année, c'est confirmé. Les précommandes sont même sur le point d'ouvrir !

En effet, la première extension Riftbound Origins est sur le point de débarquer en Chine. C'est pourquoi Riot Games a décidé de lancer les précommandes à l'international en prévision de la sortie mondiale, le 31 octobre 2025. Plusieurs decks et boosters à l'effigie de personnages iconiques de League of Legends et Arcane lanceront ainsi les festivités. Jinx et Viktor seront notamment à l'honneur, respectivement dans leur forme de la saison 1 et de la saison 2.

Cependant, la fête ne sera pas la même pour tout le monde. Les fans français d'Arcane devront se mettre à l'anglais s'ils veulent jouer à Riftbound, car le jeu ne profitera pas tout de suite d'une localisation dans la langue de Molière. Il faudra attendre au minimum 2026 pour espérer des cartes françaises, mais ça pourrait arriver encore plus loin dans le temps. Mais, si c'est avant tout l'aspect collection qui vous intéresse, dans ce cas notez le rendez-vous : les précommandes ouvrent le 4 août prochain sur le site de Riot et chez les revendeurs partenaires.

