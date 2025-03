Même plusieurs mois après sa conclusion en apothéose, Arcane continue d’être dans les esprits. Le chapitre de Zaun et Piltover est achevé, mais Fortiche et Riot planchent déjà sur la suite. Les deux partenaires vont continuer de consolider l’univers de League of Legends dans le jeu et le petit écran, avec plusieurs autres séries de prévues. Il faudra en revanche faire preuve de patience avant de découvrir les régions et les champions qui seront à l’honneur. Si le studio est prêt à tourner la page, il a encore quelques ultimes surprises pour les fans.

Arcane continue de pousser la chansonnette

Décidément, Fortiche et Riot Games avaient encore quelques cartouches sous le coude. Alors que de nombreux fans français vont enfin pouvoir se plonger dans l’art de la série avec l’artbook dédié, qui paraîtra en masse au début du mois prochain, ils avaient encore quelques surprises autour d’Arcane en réserve. La semaine dernière, Jinx et Ekko ont eu le droit à une dernière danse avec le clip musical de « Ma meilleure ennemie », chargé de symboles et de clins d'œil. On aurait pensé que c’était là l’ultime cadeau du studio à la communauté, mais non. Riot Games vient en effet d’annoncer qu’une nouvelle version de cette chanson, avec un groupe de prestige.

Coldplay n’a jamais caché son amour pour Arcane, et le groupe pop emblématique participera donc à une version alternative de « Ma meilleure ennemie », qui sera naturellement plus longue que l’original. Le rendez-vous est donné au 4 avril 2025 sur toutes les plateformes de streaming musicales. Aucun aperçu n’a été diffusé pour l’heure, la surprise devrait rester intacte jusque-là. Vous pouvez d'ores et déjà pré-enregistrer la musique sur votre service de prédilection à cette adresse. Pour celles et ceux qui ont adoré la bande-originale d’Arcane, on rappelle que plusieurs vinyles sont de retour en stock, mais sans doute plus pour longtemps.

Source : Riot