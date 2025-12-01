Arcane réussit une nouvelle fois à capter l’attention des fans. Alors que personne ne s’y attendait vraiment, deux personnages emblématiques de la série refont surface dans l’actualité.

Il y a des objets qui disparaissent et reviennent sans prévenir. Et puis il y a ceux dont le simple retour secoue toute une communauté. Les skins Arcane de Jinx et Vi appartiennent clairement à la seconde catégorie. Après plusieurs années d’absence, ils réapparaissent dans Fortnite, comme si Epic Games avait décidé de réveiller un souvenir que beaucoup pensaient définitivement rangé dans l’armoire du Battle Royale.

Une attente interminable pour les fans d'Arcane

Lorsqu’ils avaient été mis en vente en 2021, au moment où Arcane s’imposait comme l’une des séries animées les plus marquantes de Netflix, Jinx et Vi avaient rapidement trouvé leur place parmi les cosmétiques les plus convoités du jeu. Leur retrait quelques mois plus tard avait accentué cette rareté. Les joueurs spéculaient, parfois avec humour, sur un éventuel retour… sans qu’aucun signe concret n’apparaisse. C’est finalement près de quatre ans plus tard qu’Epic a choisi d’appuyer sur le bouton. Une temporalité inhabituelle dans Fortnite, où les rotations sont généralement rapides, ce qui rend l’événement encore plus surprenant.

Plutôt que de les réintroduire discrètement, Epic Games a profité du moment pour créer une atmosphère. La musique « Enemy » retentit à nouveau dans le lobby, rappelant immédiatement l’univers d’Arcane. C’est un détail, mais qui montre que le studio n’a pas simplement réouvert un tiroir. Il a voulu recréer une ambiance, presque une mini-célébration. Cette fois, les deux héroïnes sont aussi proposées en version LEGO Fortnite, un mode qui n’existait pas lors de leur première apparition. Une manière d’attirer à la fois les anciens joueurs et la nouvelle génération qui a découvert Fortnite sous une forme plus créative et plus accessible.

Un timing qui fait parler

La communication conjointe entre Fortnite et le compte officiel d’Arcane a immédiatement relancé les spéculations autour d’un projet lié à l’univers de League of Legends. Les rumeurs concernant une nouvelle série circulent depuis un moment. Ce retour inattendu pourrait donc servir de premier signal, même si rien n’a été annoncé.

En l’absence d’informations officielles, chacun y va de sa théorie. Certains y voient un geste pour remercier la communauté. D’autres imaginent un teasing orchestré. Quoi qu’il en soit, l’opération fonctionne. Le sujet divise, mais passionne.

Pour les joueurs qui n’étaient pas présents en 2021, ou ceux qui avaient dû faire l’impasse à l’époque, c’est une seconde chance inespérée. Les skins restent proposés au même tarif qu’à l’origine, et Epic n’a donné aucune indication sur leur durée de disponibilité. Comme souvent avec les objets les plus symboliques, il est possible qu’ils repartent aussi vite qu’ils sont revenus.

Source : Epic Games