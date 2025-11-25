Quand on aime quelque chose, on a tendance à en redemander. C'est en tout cas bien vrai pour une communauté de joueuses et joueurs fans d'Arcane qui ont pu profiter d'une belle collaboration il y a de ça quelques années. Seulement, depuis, rien de nouveau. Mais, le retour tant espéré pourrait enfin se confirmer, qui plus est à une période des plus symboliques.

Des nouveautés Arcane ont leaké

Il y a un an quasiment jour pour jour, le 23 novembre 2024 exactement, les fans assistaient au grand final d'Arcane. La série Netflix se concluait en apothéose après deux saisons à couper le souffle. Pour autant, ils ne lui ont pas dit tout à fait adieu. Depuis, les collectors et produits dérivés de toutes sortes ont permis de prolonger le plaisir. Et si on vous disait que le jeu vidéo pourrait aussi vous offrir cette possibilité ?

Pour l'anniversaire de la saison 2, Arcane a fait son retour dans League of Legends, le jeu dont elle est adaptée. Cependant, la série pourrait s'offrir une nouvelle collaboration avec un autre jeu-service hyper populaire, à savoir Fortnite. En effet, le leaker Hypex a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Souvent bien informé, il laisse entendre que de nouveaux skins feraient très bientôt leur apparition dans le titre d'Epic Games.

Ce serait donc un retournement total de situation. Rappelez-vous, il y a 7 mois, le co-fondateur de Riot Games, Mark Merrill, déclarait qu'Arcane ne devrait pas faire son retour de si tôt dans Fortnite faute d'accord avec Epic Games. Mais après le succès de ceux de la saison 1, le studio derrière le célèbre TPS-building aurait-il revu ses plans ? C'est en tout cas ce que le leaker suggère et même pour un avenir très proche.

Selon ses sources, Fortnite remettrait en lumière les skins Arcane dès la saison 1 du chapitre 7. Pas de date spécifique à l'horizon, mais le chapitre 6 se concluant samedi 29 novembre au soir, on pourrait les voir débarquer dès ce week-end. Une autre question reste également en suspens : Epic Games se contentera de ressortir ceux de la saison 1 ou en proposera-t-il de nouveaux inspirés de la saison 2 ?



Skins Fornite de la saison 1 d'Arcane. © Epic Games.