Un an après la fin de la série Arcane, une excellente nouvelle attend encore les fans, notamment les joueuses et joueurs de League of Legends. Préparez-vous, ça arrive bientôt !

C'est encore à ce jour une des meilleures séries de Netflix. Arcane a tiré sa révérence l'an dernier avec une seconde et ultime saison qui nous en a encore mis plein la vue. Mais le spectacle n'est pas fini ! Outre les futures adaptations tirées du jeu League of Legends, une autre surprise directement issu de ce coup d'essai attend les fans pour célébrer le premier anniversaire de sa conclusion, le mois prochain.

Les joueurs se replongeront bientôt dans Arcane

Les fans de League of Legends sont en liesse ! Le rendez-vous annuel le plus attendu a repris : les World 2025 ont démarré aujourd'hui et courront jusqu'au 9 novembre 2025. En amont, Riot Games a évidemment préparé quelques temps forts qui ont de quoi ravir les joueurs. Il y a bien sûr eu la révélation de “Sacrifices”, l'hymne du championnat, mais aussi, la semaine dernière, l'annonce d'une future mise à jour qui va faire le bonheur de celles et ceux qui ont Arcane dans le sang.

Le 19 novembre prochain, League of Legends passera à la version 25.23. Or, cette période marquera le premier anniversaire de la fin d'Arcane. La saison 2 s'était découpée en trois parties diffusées entre le 9 et le 23 novembre 2024 sur Netflix. À cette occasion, le MOBA de Riot Games mettra de nouveau la série à l'honneur.

League of Legends célébrera cet anniversaire si particulier en répondant aux attentes des fans. Ainsi, les skins des saison 1 et 2 d'Arcane vont faire leur retour dans la boutique. Et, cerise sur le gâteau, le skin « Arcane Fracturée » de Jinx pourra être obtenu au Sanctum et affichera même des améliorations.

Avec cette nouvelle mise à jour de League of Legends, les joueurs et fans d'Arcane vont donc avoir de nouvelles chances d'adopter des skins très prisés. De plus, le MOBA ouvrira un mini-circuit de récompenses. Celui-ci vous permettra de remporter des icônes et émoticônes inédites. Tout a été pensé pour rendre un bel hommage à la série Netflix.