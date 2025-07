C’est le moment pour les fans d’Arcane de faire chauffer la carte bleue. Riot et Fortiche viennent de dévoiler les éditions collector et steelbooks de la saison 2.

es mois passent et l’aura d’Arcane ne faiblit toujours pas. La série Netflix a marqué les esprits et pourrait encore être sacrée aux Emmy Awards, puisqu'elle est nommée dans deux catégories. Riot et Fortiche appellent à la patience quant à la suite, qui, rappelons-le, se déroulera dans une ou plusieurs villes différentes, avec Noxus en grand favori des fans. La collaboration entre les Français et les Californiens est plus solide que jamais et les deux partenaires ont prévu de quoi occuper les fans avec LE collector de la saison 2 d'Arcane, dont l'annonce était très attendue.

Trois collectors pour la saison 2 d'Arcane

Avec l’essor des sites de streaming, la sortie en coffret des séries et films ayant connu un succès fulgurant n’est pas forcément garantie. Fort heureusement, Netflix fait quelques entorses à cette règle : Arcane a ainsi eu droit à plusieurs coffrets plusieurs mois après la sortie de sa première saison. Avec des steelbooks de qualité, des bonus nous plongeant dans les coulisses de la création de la série et un collector de toute beauté, les Blu-ray se sont vite vendus comme des petits pains et les ruptures de stock n'ont pas tardé. On s'en doutait, la saison 2 d'Arcane aura droit au même traitement, et les éditions collectors et steelbooks ont enfin été annoncées.

Mieux encore, elles sont désormais disponibles en précommande à un tarif préférentiel, avant leur lancement officiel le 11 décembre 2025. Autant dire que si vous souhaitez faire plaisir à un fan d’Arcane pour Noël, mieux vaut s’y prendre maintenant. Comme pour la première saison, il y aura trois offres différentes, listées ci-dessous. Chacune des éditions contiendra les contenus bonus suivants :

Dans l'antre des scénaristes : Rebattre les cartes

Les voix dans ma tête : Élaboration des performances

Analyse artistique : Acte 1

Galerie d'art

Dans l'antre des scénaristes : Beauté et Tragédie

Un ballet sonore

Analyse artistique : Arcane Acte 2

Clips

Dans l'antre des scénaristes : Ce qui aurait pu être

Analyse artistique : Acte 3

Une autre voie

Storyboards

Arcane Saison 2 - Édition Collector 4K UHD & Blu-ray

Prix et date de sortie :

Prix de lancement : 134.99€

134.99€ Prix conseillé : 179.99€

179.99€ Date de sortie : 11 décembre 2025

Contenu :

Saison 2 d'Arcane Épisodes 1 - 9 en format 4K UHD et Blu-ray

Plus de 3 heures de bonus vidéo

Artwork original

Dés en résine contenant une orbe des Anomalies ornée de paillettes dorées

Pochette de protection pour les dés

Tatouage temporaire Rune d'Accélération

Carte couleur avec finition dorée

Illustration lenticulaire Jinx et Ekko

Pin's verni "Viktor's Gear"

Guide des épisodes "Ekko's Notebook"

Poster Hexgates





Steelbook 4K UHD, +1 Disque Bonus

Prix et date de sortie :

Prix de lancement : 48.74€

48.74€ Prix conseillé : 64.99€

64.99€ Date de sortie : 11 décembre 2025

Contenu :

Steelbook Jinx et Ekko

Saison 2 d'Arcane Épisodes 1 - 9 en Blu-ray 4K

3 heures de bonus vidéo

Arcane Saison 2 - Steelbook Vi

Prix et date de sortie :

Prix de lancement : 37.49€

37.49€ Prix conseillé : 49.99€

49.99€ Date de sortie : 11 décembre 2025

Contenu :