Depuis le succès incontestable de la saison 2 d’Arcane, Riot Games et bon nombres de partenaires multiplient les objets de collection et les goodies. Plus largement, League of Legends semble avoir repris du poil de la bête et a de nouveau le vent dans le dos, inutile de dire que la sortie imminente du jeu de carte à collectionner Riftbound, risque de créer l’évènement. Mais avant ça joueurs et fans de la série peuvent se jeter sur une quantité conséquente d’objets pour parfaire leur collection. Infinity Studio sort justement une nouvelle statue de Jinx d’Arcane absolument sublime, pour qui est prêt à y mettre le prix toutefois.

Un énorme collector de plus pour les fans d'Arcane

Déjà un personnage haut en couleur et extrêmement apprécié de League of Legends, Jinx a explosé en popularité avec la série Arcane. Riot et Fortiche on réussit non seulement à retranscrire la personnalité complètement timbrée de la rebelle, mais également à apporter énormément de profondeur au personnage. Il n’y a pas grand chose à redire sur le traitement de l’héroïne et encore moins sur son nouveau design, peut-être moins loufoque et plus torturé que dans le MOBA, mais clairement réussi. Et c’est cette Jinx qui a le droit aujourd’hui à une toute nouvelle statue à son effigie par Infinity Studio.

Une figurine dynamique de grande qualité à l’échelle 1/4 qui fourmille de détails. Comme souvent avec Infinity Studio, il y aura visiblement la possibilité d’interchanger certaines pièces comme la tête pour lui changer l’expression. Aussi belle soit-elle, cette nouvelle statue d’Arcane ne sera pas à la portée de tout le monde puisqu’il faudra compter approximativement 1000 € (990$) pour mettre la main dessus. Une sacré somme mine de rien. Toutefois, pour celles et ceux qui seraient tentés, sachez que la statue est disponible en précommande chez la plupart des revendeurs. Toutefois, il faudra patienter un moment puisque les livraisons ne sont prévues que pour 2027.







source : Infinity Studio