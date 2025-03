Depuis sa saison 2, Arcane est en plein boom. Après une première leçon en 2021, la série de Riot Games, Fortiche et Netflix est revenue sur le devant de la scène l’année dernière avec une suite extrêmement attendue et clairement au-dessus à tous les niveaux. Les fans sont désormais extrêmement nombreux, et ils s’arrachent tous les collectors qui pleuvent depuis la fin de la série. L’un des plus appréciés est enfin de retour, mais ne va pas l’être pour bien longtemps.

NOTE : suivant le moment où vous lisez cette news, il est possible que l'offre sur l'artbook d'Arcane ne soit plus disponible, ce n'est malheureusement pas de notre fait. Nous n'avons pas ce pouvoir.

L'un des meilleurs collectors d'Arcane est enfin disponibles !

Vous êtes peut-être passé à côté du superbe Artbook Collector d’Arcane : L'art et la création d'Arcane, c’est donc le moment ou jamais de rattraper votre retard. Le livre contient près de 224 pages de secrets, d'anecdotes, d'illustrations exclusives et d’interview des principaux intervenants, notamment chez Riot Games et Fortiche. On y découvre des planches, des easter egg sur l'univers et donc celui de League of Legends et des révélations, mais aussi des choses que l’on aurait pu voir dans la série, mais qui finalement, ont été enlevées.

Absolument magnifique, l’Artbook d’Arcane disparaît aussi vite qu’il apparaît. Si vous comptez vous laisser tenter, c’est le moment ou jamais, les réapprovisionnements sont peu nombreux, vous êtes prévenu. Actuellement, l'offre est dispo chez la Fnac au prix de 39,90€. Pour les adhérent Fnac+ qui font retirer en magasin, vous pouvez gagner 5% et faire chuter le prix à 37,90€.