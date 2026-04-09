Avis aux joueurs de Arc Raiders, toujours aussi nombreux même six mois après sa sortie, se plaçant désormais comme le nouvel extraction shooter à la mode, il est actuellement possible de récupérer des petits contenus gratuits bonus grâce à un dispositif désormais bien connu : les Twitch Drops. Voici de quoi il est question et comment le récupérer pendant le temps imparti.

Extraction de nouveaux contenus gratuits pour Arc Raiders

Depuis son lancement en fanfare et encore aujourd'hui, Arc Raiders continue de faire le plaisir de ses joueurs grâce à sa boucle de gameplay addictive, son univers très à part, et une habile manière d'encourager la coopération et non l'hostilité entre les joueurs pour survivre. En parallèle, le titre d'Embark Studios s'inscrit dans la tendance des jeux multijoueur populaires en proposant d'obtenir des contenus gratuits via les fameux Twitch Drops.

Comme d'habitude s'agissant d'une campagne Twitch Drops, la marche à suivre pour récupérer lesdits contenus gratuits sur Arc Raiders est très simple : il faut en effet simplement regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée (reconnaissable à la mention DROPS dans le titre de son stream), en pensant avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à Arc Raiders et votre compte Twitch.

En l'occurrence, les Twitch Drops relatifs à Arc Raiders s'intéressent à des petits éléments cosmétiques. La campagne qui nous intéresse se termine le 28 avril 2026 à 12h59 chez nous. Vous avez ainsi amplement le temps pour récupérer les contenus gratuits correspondants. Voici donc les modalités pour récupérer les divers contenus gratuits proposés :

Campagne Twitch Drops active jusqu'au 28 avril 2026

Rendez-vous sur une chaîne participante en live

Regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense Jumelles

Regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense Blaster Spatial

Source : Twitch