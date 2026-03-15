Arc Raiders vous propose de récupérer un peu de contenu cosmétique gratuit, mais il y a une petit condition pour en profiter. A noter également que l'offre est à durée limitée.

Arc Raiders est assurément l'une des plus grosses surprises de la fin d'année 2025. Un jeu d'extraction singulier qui nous catapulte dans un univers où les machines ont pris le contrôle du monde, obligeant les survivants à se cacher sous terre. On doit alors faire des expéditions à la surface pour récupérer un maximum de matériel. Simple, et extrêmement bien exécuté, Arc Raiders est toujours aussi populaire et en ce moment, il offre même un peu de contenu gratuit. Alors que les mises à jour s'enchaînent, comme dernièrement avec l'imposante update Shrouded Sky qui apporte une tonne de nouveautés, Arc Raiders ne désemplit pas. C'est d'ailleurs pour fêter la sortie de cette mise à jour du 24 février dernier que le jeu a décidé d'offrir du contenu à tous les joueurs. Voici comment tout récupérer dès maintenant.

Arc Raiders propose du contenu gratuit, mais il ne faut pas trop trainer

En ce moment, grâce à Twitch, vous pouvez récupérer du contenu gratuitement. Arc Raiders fait en effet l'objet d'une vaste campagne de Twitch Drop qui a déjà commencé depuis le 24 février dernier. Elle sera encore active un moment puisqu'elle ne prendra fin que le 24 mars 2026. Durant cette période vous pouvez déverrouiller deux objets cosmétiques, des babioles à suspendre à votre sac. La première est une sorte d'enregistreur portable rétro tandis que le second représente un cavalier monté à cheval.

Pour récupérer ces deux objets cosmétiques gratuits, il suffit de vous connecter sur Twitch et de lier l'application à votre ID Embark, peu importe votre plateforme. Vous trouverez toutes les instructions en suivant ce lien. Il suffira ensuite de regarder du stream pendant quelques heures pour gagner vos récompenses. Elles seront par la suite directement transférées sur votre jeu lors de votre prochaine connexion à Arc Raiders.

Record Player : regarder un stream du jeu pendant 1 heure.

: regarder un stream du jeu pendant 1 heure. Royal Steed : regarder un stream du jeu pendant 2 heures.

Pour rappel, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series et PC depuis le 30 octobre 2025.

Source : Twitch