Arc Raiders est l’une des sorties à venir qui sont le plus surveillées par les fans de shooter explosif. Après une annonce en grande pompe lors des gros évènements annuels, il y a de ça pas mal de temps déjà, le jeu est resté très silencieux jusqu’à sa première phase de test à grande échelle. Une petite réussite visiblement puisque les joueurs se sont lancés dessus par milliers. Maintenant qu’il y a un peu plus de fans et que le jeu a de nouveau de la visibilité, on attend qu’une chose : encore plus de phases de tests et des infos. Manque de bol, le studio en à décidé autrement.

Vous attendez Arc Raiders ? Vous allez devoir être très patients

La plupart des shooters multijoueurs, qu’ils soient coopératifs ou compétitifs, optent pour des phases de test régulières. Généralement, quelques mois ou semaines avant leur sortie, des alphas et autres bêtas sont lancés pour prendre la température et récupérer le retour de la communauté. Sauf qu’Arc Raiders en a décidé autrement. Après quelques sessions en début d’année, ce qui lui a permis de cartonner, le jeu restera de nouveau discret jusqu’à sa sortie le 30 octobre prochain. Embark Studio a en effet affirmé qu’il n’y aurait plus aucune phase de test d’ici là et que le jeu ne serait même pas présent à la Gamescom. Pas de démo jouable, ni même de trailer de gameplay. Arc Raiders opte pour la stratégie de la discrétion.

On se focus pour le sprint de fin

Le studio explique cela par une volonté de rester concentrer sur les derniers mois du développement avec le peaufinage et l’enrichissement de l’expérience. Le studio précise toutefois dans son communiqué sur X (anciennement Twitter) que la campagne de lancement ne tarderait pas à battre son plein. Soyez donc rassurés, le jeu va très bien, les développeurs souhaitent simplement travailler dans le calme. Reste maintenant à voir si cette stratégie sera payante à terme. Verdict le 30 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

