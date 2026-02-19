Ces dernières semaines ont été chaotiques du côté de Arc Raiders. Et ça ne plaît pas aux développeurs, qui décident de montrer les crocs pour punir les joueurs qui abusent du jeu.

Personne n'en doutait vraiment, mais Arc Raiders se porte toujours très bien. La sensation multijoueur créée par le studio Embark continue d'attirer des centaines de milliers de joueurs quotidiennement, sur Steam et sur consoles. Depuis quelques semaines cependant, quelques événements viennent entacher cette success story. Le nombre de joueurs réguliers baisse lentement, et plusieurs joueurs ont trouvé un moyen d'abuser des systèmes du jeu. Les développeurs ont répondu, et souhaitent passer à la vitesse supérieure pour punir les fauteurs de trouble.

Il faut d'abord remettre un peu de contexte pour savoir de quoi on parle précisément. Début février, un bug de duplication permettait à n'importe qui de dupliquer des objets en jeu. Et dans un titre qui mise tout sur la récolte d'objets souvent très rares, c'est un peu embêtant. Constatant que beaucoup de joueurs abusaient du système et dérangeaient le cours des parties, Embark a réagi et rapidement publié un patch correctif.

Les fauteurs de trouble sur Arc Raiders risquent d'être bannis

On pourrait croire que l'histoire s'arrête tout bêtement ici, et que le problème est réglé. Mais non : dans la foulée, un autre bug a été trouvé. Des milliers de joueurs avaient trouvé un moyen d'avoir des munitions infinies en jeu et s'en servaient pour massacrer les autres joueurs une fois dans l'arène. Il fallait là encore réagir rapidement du côté du studio, qui s'est empressé de publier des patchs ces dernières semaines pour rectifier le tir.

Capture d'écran Steam de Arc Raiders

Embark Studios ne souhaite cependant pas s'arrêter là, même une fois les soucis corrigés. Dans un billet sur le blog du jeu, l'équipe annonce avoir enquêté sur l'origine de ces bugs. Mais surtout, il est question de punir les joueurs qui ont abusé de ces problèmes pour bouleverser l'économie du jeu.

Ils expliquent notamment avoir enquêté au sujet de ces bugs pour identifier les joueurs qui les ont utilisés. Parfois accidentellement, certes, mais c'est surtout si la faute est répétée que les sanctions pourraient arriver. Les fautifs pourraient recevoir un avertissement, voir certains de leurs objets ou devises supprimées, et même faire l'objet de « bannissements dans les cas les plus sévères, surtout quand ça a eu un gros impact sur l'expérience des autres joueurs ».

L'équipe annonce continuer à surveiller ces bugs, et espère que la mise en place de sanctions suffira. Cela devrait au moins permettre aux parties de retrouver plus de stabilité. Tout ça pour finir par se faire tuer à cinq mètres du point d'extraction parce qu'après tout, c'est aussi ça Arc Raiders.

Source : Embark