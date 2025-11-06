C’est l’une des belles surprises de 2025 : l’extraction shooter ARC Raiders et son lancement fulgurant. Toujours en tête des ventes de Steam, le jeu a atteint un pic de 354 836 joueurs simultanés une semaine après son démarrage spectaculaire. Le shooter futuriste séduit, mais il doit surtout fédérer sa communauté. The Finals, le premier jeu du studio, avait en effet lui aussi connu un départ fracassant, avant de voir sa base d'utilisateurs s’effondrer rapidement. Déterminé à ne pas reproduire la même erreur, Embark Studios s’est déjà projeté vers l’avenir avec une feuille de route ambitieuse pour ARC Raiders.

Le mois de novembre 2025 s’annonce alors déjà riche pour cette nouvelle communauté. Au programme : l’arrivée d’une cinquième carte, de premiers événements, des quêtes inédites ou encore de nouveaux objets. D’ici là, les développeurs prévoient d’assurer un suivi attentif du jeu en corrigeant les problèmes les plus urgents. Une nouvelle mise à jour d’ARC Raiders a été déployée ce jeudi 6 novembre 2025 à cet effet.

La mise à jour 1.1.0 d'ARC Raiders disponible

La version 1.1.0 de l’extraction-shooter a ainsi été déployée sur PC, Xbox Series et PS5. Cette nouvelle mise à jour se concentre principalement sur la correction de plusieurs bugs affectant le gameplay, tout en ajoutant un nouveau bonus de précommande et de nouvelles conditions environnementales pour le weekend. Un patch de routine, certes, mais qui s’attaque à certains des problèmes jugés les plus urgents par la communauté grandissante d’ARC Raiders. Parmi eux, le glitch qui permettait à certains joueurs de traverser des portes barricadées à l'aide d’un objet spécifique. Voici donc dans le détails tous les changements apportés par la mise à jour 1.1.0 d’ARC Raiders :

Correction du problème où le Chargeur de Bouclier ne se rechargeait que lorsqu'il était équipé.

Résolution d’un problème où les compétences augmentées ne fonctionnaient parfois pas.

Correction d’un exploit utilisant les objets qui poussaient les joueurs à travers les murs.

Ajout d’un indicateur de progression de charge pour la réparation du Bouclier.

Correction d’un problème où les compétences de régénération de santé ne fonctionnaient pas si elles étaient déclenchées quand le joueur était neutralisé (DBNO).

Correction du bug où le succès Bon Voyage n’était pas compatibilisé.

Les barricades ne peuvent plus être placées près des points de sortie de tyroliennes.

L’émote Punch Hands a été ajoutée en guise de bonus de précommande pour les premiers acheteurs d'ARC Raiders.

Le calendrier a été modifié de façon à ce que de nouvelles conditions de carte soient disponibles le samedi pour les cartes : Bunker caché, Raid nocturne Blue Gate et Tempête électromagnétique.

Source : Embark