Arc Raiders continue de cartonner depuis sa sortie en octobre 2025 et ce n'est pas près de s'arrêter. Pour le moment, Embark Studio a le vent dans le dos. Il faut dire que le jeu est excellent, prenant et addictif, mais qu'en plus, les développeurs ne cessent d'offrir du contenu gratuit et de belles mises à jour. Ils vont d'ailleurs encore marquer des points avec cette nouvelle annonce qui va plaire à beaucoup de monde.

Des mises à jour très attendues arrivent sur Arc Raiders

Si Arc Raiders est excellent, les joueurs ne sont pas tous des anges pour autant et certains viennent gâcher l'expérience. Évidemment, se faire tuer au moment d'extraire, c'est rageant, mais ça fait aussi partie du jeu. Non, le vrai souci, c'est comme partout, ce sont les tricheurs. Et comme sur un Call of Duty, un Warzone ou un PUBG Battleground, ils sont aussi nombreux sur Arc Raiders à utiliser du cheat ou exploiter des bugs. Mais le studio veille au grain et compte punir tout ce petit monde, comme il l'a déjà fait pour ceux qui s'amusaient à traverser les murs et les portes pour aller chercher du butin sans se mouiller.

Sur son Discord, le studio a annoncé que de prochaines mises à jour d'Arc Raiders allaient être déployées pour corriger plusieurs bugs gênants, dont certains sont exploités, mais surtout pour prendre d'importantes mesures contre la triche. De nouveaux systèmes de détection vont être mis en place, ainsi qu'une mise à jour des règles afin de pouvoir sévir et bannir activement les tricheurs qui n'ont clairement pas leur place ici.

Via Ark Raiders Alerts sur x.com

En prime, le glitch permettant de passer hors des limites de la carte sera lui aussi corrigé. Enfin, les créatrices et créateurs de contenu seront ravis d'apprendre que le studio prépare aussi un petit quelque chose pour eux. Arc Raiders va prochainement recevoir une panoplie de mesures et d'options pour protéger les streamers contre le « sniping ». Les spectateurs mal intentionnés ne devraient plus pouvoir venir polluer ou déranger les streamers durant leur partie. Toutes ces mises à jour, aussi alléchantes soient-elles, n'ont pas encore de date de parution, mais elles devraient être déployées dans les prochaines semaines.

source : Embark Studio