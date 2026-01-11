Vous en avez marre de voir vos parties d’ARC Raiders être ruinées par d’autres joueurs ? Grâce à une récente mise à jour, Embark Studios a fait en sorte de s’attaquer à ce problème.

Véritable phénomène de la fin d’année 2025, ARC Raiders est de ces jeux qu’on n’avait pas vraiment vus venir, mais dont on ne peut aujourd’hui plus du tout se passer. Il faut dire qu’avec ce nouvel extraction-shooter, Embark Studios a brillamment su s’imposer sur un marché pourtant très difficile d’accès, à savoir les jeux service multijoueur en PvPvE. Car oui, certains tendent peut-être à l’oublier, mais l’objectif d’ARC Raiders n’est pas forcément d’opposer les joueurs entre eux. C’est pourquoi le studio a mis en place une stratégie qui va faire des heureux.

ARC Raiders améliore son système de matchmaking

Tout le monde sera d’accord là-dessus : bien que cela fasse partie de l’expérience, il n’y a sans doute rien de plus frustrant que de passer de longues minutes, voire de longues heures, à looter toutes sortes de stuffs pour finalement tout perdre à cause d’autres joueurs. Car même si ARC Raiders n’encourage pas forcément la violence entre les joueurs, il ne la prohibe pas non plus. De fait, beaucoup n’hésitent pas à en profiter, ce qui pourrait en décourager certains. Cela étant, Embark Studios a tout de même pensé à ces derniers.

À l’occasion d’un live réalisé avec le média GamesBeat, Patrick Söderlund, le boss du studio, a en effet révélé que les serveurs avaient été repensés pour mieux réunir les joueurs en fonction de leur style de jeu. « Si vous préférez jouer en PvE et avoir moins de conflits avec les autres joueurs, vous serez davantage mis en relation [avec d’autres joueurs amicaux] » a-t-il notamment confirmé. « Bien sûr, ce n’est pas une science exacte » ajoute cependant le créateur d’ARC Raiders.

Car plus que votre simple propension à affronter les joueurs ou non, qui est une mécanique mise en place très récemment selon ses dires, le système de matchmaking se base surtout sur vos compétences personnelles et le nombre de joueurs dans votre escouade. Néanmoins, si d’aventure vos prochaines pérégrinations dans ARC Raiders se révélaient un peu plus calmes, vous saurez maintenant pourquoi. Voilà qui devrait donc faire le bonheur de bien des joueurs, qui seraient désormais près de 12 millions à avoir tenté l’expérience selon Alinea Analytics.

