ARC Raiders n’a peut-être pas eu la chance d’être nommé dans toutes les catégories qu’il aurait mérité aux Game Awards cette année, mais une chose est sûre : il reste en très bonne voie pour s’imposer comme l’un des titres préférés des joueurs en 2025. Voyant sa popularité s’accentuer au fil des semaines, le jeu d’Embark Studios n’hésite pas à faire tout son possible pour consolider la base de sa communauté, à grands coups de cadeaux et autres mises à jour. Et la dernière en date, d’ailleurs, est maintenant disponible.

ARC Raiders reçoit une nouvelle mise à jour, il y a du changement

En effet, une semaine seulement après avoir ouvert les portes de Stella Montis aux joueurs, ARC Raiders déploie aujourd’hui un nouveau patch, qui s’affaire cette fois-ci essentiellement à corriger des bugs en plus d’apporter divers ajustements. Car très à l’écoute de sa communauté, Embark Studios n’hésite pas à apporter des modifications au gameplay si nécessaire, comme peut en témoigner la mise à jour 1.3.0. Voici donc la liste de tous les changements introduits :

Mine Deadline

Valeur d’achat : de 8 100 à 15 000 pièces

Valeur de revente : de 3 000 à 5 000 pièces

Crafting : Ancien : 2 composés explosifs + 1 carburant synthétique Nouveau : 3 composés explosifs + 2 circuits ARC

Stock de commerce : de 3 à 1

Cellule d’alimentation

Valeur de revente : de 640 à 270 pièces

Munitions pour Launcher d'ARC Raiders

Valeur d’achat : Ancienne : 10 munitions pour 6 000 pièces Nouvelle : 6 munitions pour 4 500 pièces

Valeur de revente : de 200 à 250

Crafting : Ancien : 6 munitions pour 4 pièces de métal + 1 composé explosif Nouveau : 6 munitions pour 1 noyau d’ARC Motion + 2 explosifs bruts



Venator

Réduction de la cadence de tir obtenue grâce aux améliorations, passant de 22/44/60% à 13/26/40%

Dégâts d’explosion

Rééquilibrage des dégâts explosifs contre ARC pour une expérience plus cohérente

Les ennemis les plus petits, comme les tourelles par exemple, ne sont pratiquement pas affectés par les explosions

Les ennemis les plus grands, comme les Bastions par exemple, reçoivent généralement un peu moins de dégâts des explosions

Des correctifs en pagaille

Naturellement, Embark Studios en a également profité pour apporter un certain nombre de correctifs au titre, qui n’est pas tout à fait exempte de bugs jusqu’à présent. De nombreux domaines sont alors concernés : de l’ARC à la partie audio, en passant par les maps, l’arsenal, les contrôles ou encore les performances, rien n’a été laissé de côté. De quoi peaufiner davantage encore ARC Raiders donc, afin d’assurer aux joueurs l’expérience la plus agréable possible. Tous les détails à ce sujet sont à retrouver dans le patch notes complet (en anglais).

