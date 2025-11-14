La nouvelle mise à jour d'Arc Raiders est enfin là, apportant son lot de nouveautés et de corrections au jeu qui fait sensation en ce moment. Un nouveau souffle s'annonce.

Arc Raiders poursuit son évolution avec une mise à jour qui témoigne une fois de plus de l'ambition du studio. Du nouveau contenu rejoint la partie pour dynamiser encore davantage l'expérience, sans oublier une série de rééquilibrages qui devraient offrir un gameplay plus fluide, plus stable et plus gratifiant. On vous donne tous les détails.

Une mise à jour qui ouvre un nouvel dans Arc Raiders

Avec l'Acte I, North Line, Arc Raiders ouvre la porte vers de nouvelles destinations avec de nouveaux défis à relever. Rendez-vous à Stella Montis, un complexe de recherche abandonné niché au cœur des montagne. Outre les événements communautaires qui s'y préparent, vous y trouverez des quêtes supplémentaires et des objets à récupérer.

Le passage à la version 1.2 d'Arc Raiders intègre également d'autres ennemies, les Matriarch et les Shredders. Même les vétérans du terrain vont voir leurs nerfs mis à rude épreuve. Cependant, le jeu présente aussi un rééquilibrage appréciable pour une meilleure réactivité en combats. En effet, le studio a travaillé sur la latence de ses serveurs pour amoindrir les frustrations de sa communauté.

Cette mise à jour d'Arc Raiders est en plus l'occasion d'apporter de nombreux correctifs. Par exemple, vos armes ne disparaîtront plus avec certains équipements. Vous devriez en outre rencontrer moins de bugs de caméra. Même les problèmes de map, notamment The Dam, Buried City et Spaceport, ont été résolus, ne freinant plus votre exploration. Pour finir, l'interface profite de plusieurs améliorations, comme l'ajout de raccourcis ou une meilleure gestion du loot. Cela offrira une meilleure ergonomie globale.

Patch notes de la version 1.2.0

L'Acte I d'Arc Raiders est l'occasion pour les équipes d'apporter plusieurs ajustements. Ainsi, le jeu profite d'une dispersion de l'expérience gagnée repensée, de plusieurs correctifs de bugs et autres améliorations.

Points essentiels du patch d'Arc Raiders

Réduction de la latence des mouvements des personnages sur le serveur afin d'améliorer le problème de « désynchronisation » qui donne l'impression que vous subissez des dégâts même lorsque vous êtes à couvert.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de terminer des quêtes comportant plusieurs objectifs ou la collecte d'objets au cours d'un même tour.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de terminer des quêtes comportant plusieurs objectifs ou la collecte d'objets au cours d'un même tour. Correction de divers succès qui ne fonctionnaient pas correctement. Les joueurs devront refaire certains succès avec un seul objet objectif (par exemple « Détruire la reine »), tandis que les succès avec plusieurs objectifs ne devront être refaits que partiellement.

Réduction du délai entre le tir sur l'ARC et l'affichage des effets d'impact sur la cible.

Correction de divers endroits où les joueurs pouvaient tomber à travers le terrain.

Rééquilibrage

Objets concernés : Wolfpack, Noyau de mouvement ARC et circuit ARC, Munitions pour lanceur, Relais de repérage.

Casiers de sécurité : ils fournissaient trop d'objets de valeur et ont été ajustés.

Expérience : réduction de l'XP par dégât de 3 à 2 pour plusieurs items et réévaluation de l'XP de pillage.

Contenu et corrections de bugs dans la version 1.2.0 d'Arc Raiders

Succès : Correction de divers succès qui ne fonctionnaient pas correctement. Les joueurs devront refaire certains succès avec un seul objectif (par exemple « Détruire la reine »), tandis que les succès avec plusieurs objectifs ne devront être refaits que partiellement.

Animation : Correction d'un problème qui provoquait le passage automatique des armes en bandoulière lors du lancer de grenades. Correction d'un problème qui cachait parfois les armes lors de l'utilisation de dispositifs déployables.

Amélioration du comportement de la caméra pour éviter qu'elle ne traverse les murs et les objets lors des sauts.

ARC : Les ennemis Fireball ne resteront plus bloqués sur les barrières de sécurité et poursuivront le joueur comme prévu. Correction d'un bug qui pouvait faire sortir les Surveyors de la zone jouable lorsqu'ils fuyaient. Correction d'un bug qui causait à certains ennemis plus de dégâts de feu que prévu.

Audio : Ajout d'une option « Système par défaut » pour les périphériques d'entrée et de sortie du chat vocal afin de suivre les paramètres par défaut de votre système d'exploitation. Le son de la respiration a été ajusté pour offrir un meilleur équilibre entre les joueurs portant un casque et ceux qui n'en portent pas. Les sons de respiration sont également moins audibles à distance. Ajout de différents effets sonores à Scrappy lorsqu'il porte divers casques cosmétiques.

Cosmétiques : Correction d'un problème qui faisait apparaître les membres du groupe avec leur apparence de base au début.

Cartes : The Dam Battlegrounds : Correction de certains endroits du barrage où les joueurs pouvaient tomber à travers le terrain et de certains problèmes de collision sur le barrage où les joueurs pouvaient rester coincés. Buried City : Correction de certains endroits où les joueurs pouvaient tomber à travers le terrain, de divers problèmes de scintillement et de clipping dans la ville ensevelie, et correction de certains emplacements où les joueurs pouvaient rester coincés dans les stations de métro de la ville ensevelie. Spaceport : Une des salles du bâtiment des départs du port spatial a été scellée, ce qui nécessite désormais de la forcer pour y accéder. Le butin à l'intérieur a été ajusté pour correspondre à l'effort requis pour y entrer. Correction d'un problème qui empêchait de forcer certaines portes depuis l'intérieur de la tour de lancement. Blue Gate : Correction d'un problème qui pouvait piéger les joueurs dans la salle de contrôle Blue Gate. Trappes : Correction d'un problème qui empêchait l'immunité aux dégâts et aux repoussements après avoir réussi à entrer dans une trappe Raider et augmentation de la distance d'interaction pour les trappes Raider.

Divers : Réduction du temps de latence des mouvements des personnages sur le serveur afin d'améliorer le problème de « désynchronisation » qui donne l'impression que vous subissez des dégâts même lorsque vous êtes à couvert. Réduction du délai entre le tir sur l'ARC et l'affichage des effets d'impact sur la cible. Ajustement des taux d'apparition des plans dans les conteneurs des pillards. L'interaction avec les sondes, les carcasses, les caches des pillards, etc. compte désormais dans les objectifs de pillage des conteneurs. Correction d'un problème qui empêchait de piller ou d'assommer les joueurs DBNO sur les pentes raides. La sélection de fabrication sur le terrain reste désormais sur le même objet après la fabrication.

Déplacement : Le saut est désormais plus fluide.

Interface utilisateur d'Arc Raiders : Ajout d'une option dans le menu d'inventaire permettant de diviser les piles. Suppression du bouton de la souris pour l'action « Échap » dans les menus afin d'éviter tout retour involontaire lorsque ce bouton est associé à la fonction « Push-to-Talk ». Ajout d'un message de confirmation après l'envoi d'un rapport sur un joueur afin d'indiquer clairement que le rapport a bien été reçu. Certains objets de récupération ennemis ne seront plus automatiquement assignés aux emplacements rapides lorsqu'ils sont pillés (par exemple, le conducteur de guêpes), ce qui empêche le remplissage indésirable des emplacements rapides. Empêche l'affichage des utilisateurs Discord bloqués dans l'écran social lorsque l'intégration Discord est activée. Modification du style de certaines astuces de saisie de l'interface utilisateur.

Utilitaires : Correction d'un problème qui permettait au piège à grenades incendiaires d'infliger plus de dégâts que prévu. Réduction du temps d'attachement des tiques pour l'augmentation passive du champ anti-tiques de 1 seconde à 0,5 seconde. Correction d'un problème qui bloquait l'affichage d'une invite lors du combat contre des Ticks alors que l'augmentation passive Anti-Tick Field était active. Les nuages de fumée provenant des objets sont désormais toujours visibles à la même distance que les joueurs. Correction d'un problème qui permettait aux explosions de Trigger 'Nade de contourner la brève invulnérabilité lors de l'entrée en DBNO, entraînant une élimination instantanée. L'invulnérabilité s'applique à présent correctement lors de la mise à terre. Correction d'un bug qui permettait aux joueurs d'utiliser le Snap Hook pour sortir des limites du bunker du port spatial.

Armes d'Arc Raiders : Correction d'un problème qui faisait que tirer à proximité d'un mur pouvait faire dévier les balles sur le côté au lieu de suivre le réticule.

Quêtes : Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de terminer des quêtes comportant plusieurs objectifs ou la collecte d'objets au cours d'une même partie. La quête « Greasing Her Palm » dans le spatioport comprend dorénavant davantage de propulseurs qui permettront d'atteindre l'objectif.

