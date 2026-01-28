Les créateurs de ARC Raiders ont récemment détaillé les patchs à venir en 2026, avec beaucoup de contenu à venir. Mais il y a une annonce qui déçoit les fans.

Si vous avez ouvert Steam ces derniers mois, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de ARC Raiders. Un tout petit succès : 12 millions de ventes depuis sa sortie en octobre 2025, rien que ça. Embark Studios vient justement de détailler la feuille de route à venir en 2026 pour son shooter multijoueur. Beaucoup de mises à jour sont prévues pour les mois à venir, avec du nouveau contenu à se mettre sous la dent. Mais depuis l'annonce, il y a une une information en particulier qui a du mal à passer auprès de certains fans, qui se disent déçus.

La feuille de route de ARC Raiders déçoit certains joueurs

Le 23 janvier dernier, le studio suédois Embark publiait donc sa feuille de route pour les mois à venir sur ARC Raiders. On y apprend notamment qu'un gros patch sortira en janvier, février, mars et avril. C'est l'occasion pour le studio d'ajouter à son extraction shooter de nouveaux modificateurs, des expéditions inédites et de nouvelles menaces. La mise à jour du mois de janvier s'attarde par exemple sur une nouvelle option de matchmaking dédiée aux joueurs de niveau 40 ou plus.

La feuille de route de ARC Raiders pour les quatre premiers mois de l'année.

Pour les mois suivants, le développeur annonce également de nouvelles conditions climatiques, permettant de redécouvrir les cartes du jeu sous un nouveau jour. De nouvelles créatures de l'Arc devraient également rejoindre les festivités, et traquer les joueurs dans leurs explorations. Mais c'est avant tout le dernier gros patch, prévu pour avril, qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux.

La mise à jour d'avril, nommée Riven Tides, ajoutera un nouvel ennemi massif, une fenêtre d'expédition pour les joueurs plus téméraires et surtout, une nouvelle carte. C'est ce qui déçoit certains fans, refroidis par la perspective de devoir attendre trois mois avant de visiter une nouvelle région. Ça peut sembler anodin mais cela signifie qu'il se sera écoulé plus de cinq mois depuis la sortie de la dernière map.

Si on peut effectivement penser que cinq mois d'attente peuvent être longs, il faut également rappeler qu'ARC Raiders joue dans un genre très particulier : celui de l'extraction shooter. Contrairement à d'autres shooters multijoueurs, les cartes sont bien plus larges et contiennent énormément de points d'intérêt, pouvant être rejouées pendant plusieurs dizaines d'heures. Il y a donc largement de quoi s'occuper d'ici avril prochain, notamment en visitant d'anciennes régions.

Source : Embark Studio