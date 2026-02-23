Les développeurs derrière Arc Raiders ont confirmé que des changements très demandés par les joueurs sont à l'étude afin d'améliorer la situation vis-à-vis d'un fléau qui sévit en ce moment.

Conscient de tenir de l'or entre les mains, Embark a réalisé un travail exemplaire pour tenir Arc Raiders à jour. Depuis sa sortie en octobre 2025, le nouvel extraction shooter à la mode a en effet fait l'objet d'un suivi constant sous la forme de corrections de bugs mineurs, de nouvelles cartes, de nouvelles conditions de jeu et bien plus encore. Son studio n'a visiblement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et a déjà des projets très ambitieux pour la feuille de route du titre en 2026, avec l'arrivée de nouvelles cartes et de nouvelles conditions de jeu, ainsi que de nouveaux adversaires mécaniques. L'équilibrage du jeu semble également être au cœur des considérations de ses développeurs, dont un point qui fait actuellement l'objet de vives tensions au sein de la communauté.

Embark campe sur ses positions pour ne pas laisser stagner Arc Raiders

Dans une récente interview auprès de PC Gamer, le directeur artistique d'Arc Raiders, Virgil Watkins, a évoqué certains changements envisagés par les développeurs pour continuer de mettre à jour le jeu. Interrogé plus précisément sur les événements Porte Verrouillée et Bunker Caché, tristement célèbres pour les campeurs qui sévissent dessus, Watkins a révélé que l'équipe étudiait des modifications de ces cartes.

Sans donner de détails précis, il a laissé entendre qu'il ne s'agirait pas de changements drastiques, mais plutôt d'ajustements ciblés pour décourager ce comportement qui nuit à l'expérience de jeu globale sur de nombreux shooters autres qu'Arc Raiders. Watkins a notamment indiqué que le Bunker Caché comportait initialement des ennemis plus coriaces près de l'entrée afin de dissuader les joueurs de camper. Malheureusement, les joueurs expérimentés ont su contourner cette difficulté, et le studio devrait donc notamment resserrer la vis à cet égard.

Il ne faudra potentiellement pas attendre longtemps pour voir plus précisément quelles mesures les développeurs vont prendre pour calmer les ardeurs des campeurs sur lesdits événements, puisque Arc Raiders va accueillir ce 24 février 2026 sa prochaine mise à jour, intitulée « Ciel Voilé », qui va notamment introduire une nouvelle condition climatique sous forme de vents violents. De quoi faire s'envoler les soucis du reste de la communauté ? L'avenir nous le dira.

Source : PC Gamer