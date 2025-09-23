Arc Raiders va prochainement s'offrir une nouvelle phase de test totalement gratuite et sur toutes les plateformes, on vous explique tout. Voici quand et comment jouer à la nouvelle bêta gratuite.

Arc Raiders arrive à grands pas mais avant sa sortie définitive, le jeu vous propose de jouer gratuitement une ultime fois. Actuellement le cinquième jeu le plus wishlisté sur Steam, Arc Raiders a fait sensation lors de sa première phase de test. À n’en pas douter, cette nouvelle bêta devrait rencontrer un succès assuré, voici quand et comment jouer au jeu en avance.

Arc Raiders sera bientôt jouable gratuitement sur toutes les plateformes

Embark Studio vient de faire une annonce très attendue par les fans : l’arrivée imminente d’une nouvelle période de test gratuite. Alors que le jeu est attendu la fin du mois d'octobre, il sera jouable gratuitement avant cette date. Cerise sur le gateau, ce sera tout le monde sans aucune restriction.

La nouvelle bêta d’Arc Raiders se déroulera du 17 au 19 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store. Pas besoin de code ou d’invitation cette fois puisque ce Server Slam sera gratuit et accessible à tous. Ce sera réellement le test ultime avant la sortie. Durant cette période, vous pourrez profiter de quelques quêtes, d’un aperçu du système de progression ainsi qu’un peu d’artisanat. A noter que votre avancée ne sera pas comptabilisée pour le jeu final. En revanche, vous pourrez débloquer du contenu unique, notamment un sac à dos.

Les précommandes sont enfin ouvertes !

En plus de cette annonce, le jeu ouvre enfin ses précommandes sur toutes les plateformes.

Arc Raiders est décliné en deux éditions. Pour rappel, le jeu sortira le 30 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et l'Epic Games Store.

Édition Standard à 40 € comprenant le jeu seul

à 40 € comprenant le jeu seul Arc Raiders Édition Deluxe à 60 €. Comprend : 2400 jetons Raiders (pour la boutique cosmétique), une skin exclusive Cowboy Scrappy, et d’autres petits goodies numériques.

Vous pourrez retrouver les différentes versions du jeu sur vos magasins en ligne habituels.

Source : ARC Raiders officiel