L'extraction-shooter du moment, c'est Arc Raiders. Le jeu phénomène est auréolé de succès depuis son lancement, au point d'être récompensé lors de cérémonies aussi prestigieuses que les Game Awards. Mais quand on arrive à obtenir une telle réussite, cela peut attiser de l'envie de certains. La raison des récent problèmes rencontres en jeu aurait été trouvé et la malveillance de certains internautes n'y serait pas étrangère. Les équipes planchent activement sur leur résolution.

Bientôt la fin des problèmes d'Arc Raiders

La toute nouvelle mise à jour d'Arc Raiders vient tout juste de débarquer. Intitulée « Headwins », elle intègre un nouveau mode solo contre escouade au jeu, redynamisant encore une fois l'expérience. Du moins, c'est ce qu'espéraient les fans. Car, en définitive, ils ont plutôt déchanté. Depuis hier, joueuses et joueurs rencontrent des problèmes de taille sur les serveurs, au point de conclure que le titre est devenu injouable.

Il n'aura pas fallu longtemps au support Embark Studios pour déceler le mystère derrière le chaos qui s'est installé. Dans un message partagé sur le serveur Discord officiel d'Arc Raiders, l'équipe a dévoilé la raison des bugs rencontrés. Il semblerait que le jeu soit l'objet d'attaques du DDoS. D'ailleurs, un autre jeu du studio, The Finals, est lui aussi visé.

Dans le message, l'équipe tient à rassurer. Maintenant que la cause du problème a été trouvée, le support travaille activement à le régler. Il est même en bonne voie pour y parvenir. Seulement, les attaques sont toujours en cours actuellement, ce qui complique la tâche. Malgré tout, le studio se montre confiant quant au fait que les serveurs d'Arc Raider et de The Finals soient rétablis sous peu. Soyez encore patient, ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous puissiez repartir à l'assaut. Une grosse mise à jour sera déployée très prochainement.

Capture d'écran en date du 28 janvier 2026. © Gameblog.