Arc Raiders prend un tournant qui va déstabiliser les joueuses et les joueurs. La nouvelle mise à jour est là avec la promesse d'un chaos inédit. Vous n'avez qu'à bien vous tenir.

Au croisement d'Escape from Tarkov et de Destiny, Arc Raiders est le nouveau phénomène multi qui rassemble le public en masse depuis l'automne 2025. Mais cinq mois après sa sortie, le dernier bijou d'Embark Studios veut déjà mettre sa communauté à l'épreuve avec du nouveau contenu qui va relancer les dés dans la partie. Apprêtez-vous à prendre part à des combats encore plus intenses.

Une nouvelle menace à craindre dans Arc Raiders

Elle est enfin là. La tant attendue mise à jour Flashpoint fait entrer Arc Raiders dans une nouvelle dimension. Embark fait entrer en jeu un tout nouvel ennemi, le Vaporizer. Plus que jamais, vous devrez avoir l'œil ouvert pour échapper à ce drone armé de laser dévastateurs. Lui, en tout cas, va vous traquer sans relâche depuis les cieux.

© Embark Studios.

Mais le Vaporizer ne sera pas le seul à vous faire trembler désormais dans Arc Raiders. Les Déchiqueteuses (Shredders) envahissent eux aussi plusieurs zones. Restez sur vos gardes à Blue Gate, Buried City, Spaceport et Dam Battlegrounds pour ne pas vous faire surprendre par leur puissance de feu redoutable.

Dans le même temps, Arc Raiders va attiser votre convoitise avec une promesse de loot inédite. Vous remarquerez vite que lorsque l'examen minutieux (Close Scrutiny) est lancé, les trésors sont moins nombreux sur la map. Cela voudrait-il dire qu'il recèle des richesses encore plus précieuses ? À vous de tenter votre chance, quitte à risquer votre peau.

Quand Embark déploie une grosse mise à jour, il ne fait pas les choses à moitié. Le studio profite de la flashpoint update pour ajouter un tas de contenus gratuits dans Arc Raiders. Face aux nouvelles menaces qui pointe, les joueuses et joueurs ne seront donc pas démunis. Ils pourront notamment compter sur des armes supplémentaires : la mitraillette Canto, pour les combats rapprochés ; le fusil à pompe Dolabra, qui pourra percer les armures ; le Surge Coil, un gadget qui transforme le terrain en piège mortel.

En plus de cela, de nouvelles tenues rejoignent également Arc Raiders. Vous pouvez dès à présent craquer pour le pack « Wasp Hunters », proposé à 2 400 jetons dans la boutique. Ce n'est pas tout en termes de cosmétiques. Embark prévoit de droper trois tenues différentes pendant le mois d'avril. Restez à l'affut pour tous les récupérer.

Enfin, cette mise à jour Flashpoint est aussi l'occasion d'apporter un petit coup de polish à Arc Raiders. Le studio continue d'affiner ses systèmes de jeu. Par exemple, l'artisanat gagne enfin en fluidité, comme l'espéraient les fans. Quant à Scrappy, votre fidèle compagnon à plumes, il grimpe en grade en déployant une nouvelle compétence pour vous aider à récolter des ressources.