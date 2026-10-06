Véritable sensation de l'année, ARC Raiders a rapidement trouvé son public en plus de remettre au goût du jour les shooters d'extraction, qui pleuvent par dizaines désormais. Non seulement le jeu a su plaire grâce à son gameplay bien rodé, mais aussi et surtout à son ambiance. Une atmosphère qui a visiblement fait de l'œil à l'industrie du cinéma, qui compte bien l'adapter sur petits et grands écrans. The Finals, autre jeu du studio Embark, fait lui aussi partie de l'aventure.

ARC Raiders va avoir le droit à un film ou une série, peut-être même les deux

Comme nous le rapporte Variety, Embark Studios et Nexon se sont alliés avec Chernin Entertainment pour la production d'adaptations de films et séries ARC Raiders et The Finals. « L'accord conclu entre Nexon et Chernin Entertainment représente une étape majeure dans le développement d'“ARC Raiders” et de “The Finals” en expériences transmédias profondément intégrées, qui récompensent la passion de notre communauté mondiale de joueurs », déclare Patrick Söderlund, président exécutif de Nexon et fondateur-PDG d'Embark Studios.

De son côté, Chernin affirme, par le biais de David Ready, président de la division cinéma, qu'ARC Raiders et The Finals correspondent exactement au type d'opportunités recherchées : ce sont des « propriétés intellectuelles mondiales ambitieuses, capables de devenir des franchises majeures au cinéma et à la télévision ». De bien belles paroles qui ne sont malheureusement accompagnées d'aucun détail supplémentaire. On ne sait pas encore quel jeu sera adapté en priorité, ni même quel sera le support choisi pour commencer, même si, à l'évidence, ARC Raiders apparaît comme premier choix.

Pourquoi Arc Raiders ferait un super film ou une excellente série ?

Il faut dire que le jeu a cartonné à sa sortie en empilant les millions de ventes et en réunissant plusieurs centaines de milliers de joueurs rien que sur Steam. Avec son ambiance post-apocalyptique et sa direction artistique assez unique, le jeu a une vraie identité et se présente comme un candidat idéal pour un film de science-fiction sans pitié. D'autant plus à notre époque où l'IA prend une place de plus en plus importante et où notre rapport à la machine évolue à vitesse grand V.

En film comme en série à atmosphère, ARC Raiders est très prometteur et pourrait s'installer à la table des grands aux côtés de Fallout et autres The Last of Us, par exemple. Il semble également bien plus simple à adapter que The Finals, qui est quant à lui un shooter très axé sur le divertissement, le dynamisme et la destruction. Il fera en tout cas un très bon film d'action popcorn.

Où jouer au jeu en attendant ?

Vous intéresse, ARC Raiders est disponible sur PS5, Xbox Series et PC et aura même prochainement droit à une période gratuite à l'occasion de sa prochaine grosse mise à jour. Une update qui amènera pléthore de nouveautés avec notamment de nouvelles zones explorables, de nouveaux ennemis mais aussi des fonctionnalités inédites.