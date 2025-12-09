Arc Raiders est assurément l'une des plus grosses surprises multi de l'année 2025, et le jeu s'apprête déjà à ouvrir un nouveau (et premier) chapitre de son histoire. D'ici quelques jours, le jeu lancera son premier wipe qui permettra aux joueurs de recommencer une nouvelle aventure en gagnant plusieurs bonus définitifs dans la foulée, on a enfin tous les détails dont la quantité d'argent requise en l'échange de points de compétence.

Arc Raiders prépare son tout premier wipe : l'Expedition

On le savait, Arc Raiders proposerait une mécanique de wipe similaire à ce que l'on trouve chez la concurrence comme Escape from Tarkov. En revanche, le fonctionnement est différent, plus permissif et surtout optionnel.

Arc Raiders proposera donc des saisons d'environ 60 jours durant lesquels on pourra récolter un maximum de ressources pour préparer une Expedition. Une fenêtre de lancement de l'expedition sera ensuite ouverte pendant une semaine. Il sera alors possible d'envoyer sa caravane et ainsi débloquer de nombreux bonus pour notre nouveau personnage. Une fois la fenêtre clôturée, il faudra attendre la prochaine ouverture pour en profiter. Un wipe calculé et optionnel donc, qui n'avait pas encore dévoilé tous ses secrets, mais désormais on les connaît.

Que fait gagner l'Expedition ?

Pour profiter un maximum de l'Expedition dans Arc Raiders, il va falloir récupérer un max de ressources. Lorsque vous décidez d'envoyer votre caravane dans le lointain, vous perdez votre progression mais gagnez également plusieurs bonus importants pour votre prochain Raider. L'un des bonus les plus importants reste sans conteste une poignée de points de compétence qui seront donnés en fonction de la valeur de votre butin et de vos économies. Au total, jusqu'à cinq points de compétence bonus peuvent être offerts à raison d'un point par tranche d'1 million de pièces. Oui, c'est énorme, même en prenant en compte votre inventaire. Vous garderez vos cosmétiques, votre atelier et quelques autres statistiques comme les avancées dans le Codex, mais l'Expedition vous fera perdre tout le reste et repartir depuis le départ avec les bonus ci-dessous.

Tous les bonus à gagner pour le prochain Raider :

Jusqu'à 5 points de compétence permanents à raison d'un point par tranche de 1 million de pièces (il faut donc un total de 5 millions de pièces)

12 emplacements de réserve supplémentaires

Des bonus temporaires d'XP de 5%, de récupération pour notre Coq de 6% et 10% de bonus sur les réparations

Une tenue exclusive pour le Coq et notre Raider

Une icône exclusive

Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, il va falloir faire le plein de matériel de qualité et d'objets chers, très chers. Pas de secret pour ça, il va falloir prendre des risques, fouiller les zones les plus dangereuses de chaque carte, ou faire des expéditions coupe-gorge à Stella Montis, réputée pour être plutôt généreuse en termes de loot.

Pensez bien que l'intégralité de vos ressources sera comptabilisée, même vos pièces. Vous pouvez donc vendre tout ce que vous voulez sans aucune crainte.

N'hésitez pas d'ailleurs à upgrader quelques armes pour les valoriser avant revente, ni à recycler certains objets qui peuvent vous donner des matériaux de valeur supérieure. En revanche, il faudra impérativement les recycler depuis l'atelier et non pendant une sortie, sous peine d'avoir un peu moins de ressources que prévu.