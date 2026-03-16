Il y a parfois des titres dont on ne voit pas forcément le succès arriver et qui, pourtant, s’imposent comme de très belles surprises auprès des joueurs. ARC Raiders en fait incontestablement partie. Devenu l’un des jeux les plus appréciés de 2025 en un rien de temps, l’extraction-shooter d’Embark Studios continue aujourd’hui encore de séduire toujours plus de monde, et tend même à se bonifier au gré des mises à jour. Car après avoir été largement critiqué pour son recours à l’IA dans le doublage du jeu, le studio annonce aujourd’hui une grande nouvelle qui fera des heureux.

ARC Raiders réduit la place de l’IA dans son doublage

En effet, au détour d’une interview livrée dans les colonnes de GamesIndustry.biz, Patrick Söderlund, PDG d’Embark, a récemment confirmé que plusieurs lignes de dialogue avaient été réenregistrées par le studio après le lancement du jeu. L’objectif ? Réduire la part d’IA présente dans ARC Raiders, et ce afin d'offrir un rendu final de bien meilleure qualité. « Il y a une différence de qualité » reconnaît effectivement sans détour ce dernier pour l'occasion. « Un véritable acteur professionnel est meilleur que l’IA ; c’est comme ça, tout simplement ».

« Nous considérons avant tout l’IA comme un outil de production. Cela nous permet de faire des essais en interne » ajoute néanmoins Söderlund à ce sujet. « Nous pouvons tester 15 répliques différentes sans les enregistrer, ce qui nous permet ensuite de savoir lesquelles enregistrer. C’est aussi une façon pour nous de travailler, et non de remplacer les acteurs [d’ARC Raiders] », assure-t-il. « Nous ne pensons pas qu’il faille systématique remplacer les humains par l’IA ». Une déclaration qui réchauffera assurément le cœur de certains, donc.

D’autant plus que, comme le précise Söderlund pour l’occasion, tous les comédiens sont évidemment rémunérés « pour le temps qu’ils passent avec [eux] en studio ». « Et nous continuons à faire appel à bon nombre d’entre eux à mesure que nous mettons ARC Raiders à jour » explique-t-il. Même si l’IA reste tout de même présente dans un coin. « Pour certaines utilisations, nous les rémunérons également pour l’autorisation d’utiliser leurs voix via la synthèse vocale pour des répliques qui ne sont pas indispensables à l’immersion », confesse-t-il par exemple.

Une victoire pour tous

Pour les joueurs, et surtout pour tous les professionnels du doublage, cela n’en reste toutefois pas moins une belle victoire. Une victoire qui, d’une certaine manière, peut d’ailleurs sans doute en partie être imputée à la communauté, qui a fait d’ARC Raiders un vrai succès et qui a donc permis à Embark d’investir davantage de moyens dans sa production. On espère maintenant que le studio continuera sur cette belle lancée, et que les futures mises à jour du jeu continueront d’apporter les améliorations nécessaires à sa réussite sur le long terme.

Source : GamesIndustry.biz