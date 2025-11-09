Pour accompagner le lancement de Arc Raiders, le carton multi du moment, une opération séduction est en cours avec une tonne de contenus gratuits à récupérer.

Sorti en fanfare le 30 octobre 2025, la nouvelle sensation du populaire genre Extraction Shooter qu'est Arc Raiders a connu un lancement explosif. Afin de marquer ce départ en trombe le titre d'Embark Studios célèbre la chose en offrant une foultitude de contenus gratuits aux joueurs. On vous briefe tout cela plus en détails.

Raid sur un tas de contenus gratuits pour le lancement d'Arc Raiders

Après le lancement explosif de Battlefield 6 début octobre 2025, c'est au tour d'Arc Raiders de faire tourner les têtes des amateurs de shooters multijoueur, avec cette fois un Extraction Shooter à la troisième personne avec un univers accrocheur, une très belle plastique, un sound design de haute volée et un gameplay addictif. Pour essayer d'attirer d'autres proverbiaux Raiders de l'Arche, une vaste opération séduction est en place sous la forme de plusieurs campagnes Twitch Drops pour récupérer divers contenus gratuits en lien avec le jeu.

Comme d'habitude s'agissant d'une campagne Twitch Drops, la marche à suivre pour récupérer lesdits contenus gratuits est très simple : il faut en effet simplement regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée (reconnaissable à la mention DROPS dans le titre de son stream), en pensant avant de le faire à lier le compte de la plateforme sur laquelle vous jouez à Arc Raiders et votre compte Twitch.

En l'occurrence, les Twitch Drops relatifs à Arc Raiders s'intéressent donc tant à des éléments cosmétiques. La chose se divise cependant en trois campagnes distinctes qui se terminent respectivement le 13 novembre 2025 à 10h59, le 14 novembre 2025 à 08h59 et le 17 novembre à 08h59. Vous avez ainsi amplement le temps pour récupérer les contenus gratuits des deux premières parties, mais il faudra se dépêcher pour la troisième. Voici donc les modalités pour récupérer les divers contenus gratuits proposés, par ordre de priorité :

Première campagne Twich Drops d'Arc Raiders active jusqu'au 13 novembre 2025

Rendez-vous sur une chaîne participante en live

Regardez le stream pendant 1 heure et récupérez la récompense l'émote Échauffement

Regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense l'accessoire de sac à dos Bobblehead

Seconde Campagne Twitch Drops active jusqu'au 14 novembre 2025

Rendez-vous sur une chaîne participante en live

Achetez 1 nouvel abonnement récurrent ou abonnement-cadeau pour recevoir la récompense Arc Raiders Launch 2025

Les abonnements Prime ne sont pas éligibles pour cette récompense.

Troisième Campagne Twitch Drops d'Arc Raiders active jusqu'au 17 novembre 2025

Rendez-vous sur une chaîne participante en live

Regardez le stream pendant 30 minutes et récupérez la récompense Arc Raiders Dance

Vous avez donc jusqu'au 13, 14 et 17 novembre 2025 selon la campagne Twich Drops pour récupérer ces contenus gratuits dans Arc Raiders. Passé cette date, impossible en effet de récupérer ces bonus. Une fois suffisamment de temps passé sur un stream partenaire ou autre action spécifique réalisée, les récompenses en lien avec le temps de visionnage ou ladite action vous attendront en jeu sur la plateforme de votre choix.

