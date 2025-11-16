À moins de vivre dans une grotte, vous n’êtes probablement pas passés à côté de l’explosion d’ARC Raiders, qui s’impose définitivement comme le jeu phénomène de cette fin d’année. Disponible depuis fin octobre, l’extraction shooter d’Embark Studios a en effet séduit de nombreux joueurs, en particulier sur Steam où il a réalisé des chiffres extrêmement impressionnants. Depuis, le studio a alors véritablement à cœur de chouchouter sa communauté, ce qui passe notamment par de nombreuses récompenses.

Les Twitch Drops continuent pour ARC Raiders

Tout comme la semaine dernière, les joueurs d’ARC Raiders sont ainsi invités à prendre part à des campagnes Twitch Drops, dont le but est de leur permettre d’obtenir divers contenus gratuits à utiliser ensuite en jeu. Et pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit alors de vous rendre sur le stream de l’une des chaînes participantes (aisément identifiables grâce à la présence de la mention « Drops Activés » dans le titre), et de suivre les indications partagées par Embark Studios pour remporter les récompenses associées. En l’occurrence :

Première campagne Twitch Drops

Rendez-vous sur l’une des chaînes participantes en live

Regardez le stream pendant 30 minutes

Récupérez la récompense ARC Raiders Chat Emote

Deuxième campagne Twitch Drops

Rendez-vous sur l’une des chaînes participantes en live

Regardez le stream pendant 30 minutes

Récupérez la récompense ARC Raiders Dance

Attention toutefois, le temps vous est compté. Vous n’avez en effet que jusqu’au 17 novembre, 8h59 (heure française) pour prendre part à ces campagnes Twitch Drops, après quoi il sera trop tard. Ne tardez donc pas trop si vous souhaitez pouvoir récupérer les récompenses associées dans ARC Raiders. Bien sûr, n’oubliez pas non plus au préalable de vous rendre sur votre compte Embark ID afin de le lier à votre compte Twitch, sans quoi la procédure ne fonctionnera quoi. Après quoi, il ne vous restera plus qu'à profiter de ces contenus sur la plateforme de votre choix.

Source : Twitch