Ho ho ho ! Alors que les fêtes de Noël sont plus proches que jamais, les créateurs d’ARC Raiders ont décidé de réserver une très jolie surprise à l’ensemble de la communauté du jeu.

On peut le dire, 2025 aura été l’année de bien des surprises dans le monde du jeu vidéo. De Clair Obscur Expedition 33 à Dispatch, en passant par PEAK et ARC Raiders, de nombreux titres auront connu un succès aussi fulgurant que retentissant auprès des joueurs. Et ce n’est pas l’extraction-shooter d’Embark Studio, qui ne cesse de gagner en popularité depuis sa sortie, qui va nous faire dire le contraire. D’ailleurs, alors que les fêtes de fin d’année approchent doucement, l’heure est venue pour ses créateurs de récompenser la communauté comme il se doit.

En effet, depuis la sortie d’ARC Raiders en octobre dernier, les équipes d’Embark Studio ont montré qu’elles n’étaient jamais les dernières lorsqu’il s’agit de faire de beaux gestes envers leur communauté. Et elles nous le prouvent une fois de plus en offrant à l’ensemble des joueurs un très joli nombre de jetons Raider à récupérer gratuitement, alors même qu’il s’agit normalement d’une monnaie virtuelle à acheter avec de l’argent réel. Et pour en profiter, rien de plus simple, il vous suffit de procéder comme suit :

Lancez ARC Raiders avant le 13 janvier 2026, puis rendez-vous sur le menu du jeu

Cliquez sur l’icône « Mail » en haut à droite de l’écran

Ouvrez le message « Happy Holidays! » envoyé par les développeurs

Appuyez sur « Récupérer »

Et voilà, le tour est joué. Vous avez maintenant à votre disposition la joli somme de 1 000 jetons Raider dans votre inventaire, soit l’équivalent de près de 10€ de cadeau de la part d’Embark Studio. Il ne vous reste maintenant plus qu’à en profiter en vous rendant dans la boutique in-game d’ARC Raiders, où vous pourrez alors les dépenser en vous offrant les objets et autres cosmétiques qui vous font envie. De quoi briller comme il se doit en ligne, donc, en vous préparant au passage à vous lancer convenablement dans les futures mises à jour du jeu.

Source : Embark Studio