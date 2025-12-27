Pour accompagner son énorme succès, Arc Raiders déploie déjà du contenu gratuit. Une bonne occasion de s’y replonger sans contrainte. Qu’est-ce qui vous attend exactement ?

Pour célébrer le succès phénoménal d’Arc Raiders, qui s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires et a rassemblé jusqu’à plus de 700 000 joueurs simultanés à travers toutes les plateformes, l’équipe d’Embark Studios lance une toute nouvelle campagne de Twitch Drops. Le concept reste simple et efficace, il suffit de regarder des créateurs en stream en direct pour débloquer des objets exclusifs directement en jeu. La campagne est déjà active et se déroulera sur plusieurs jours, laissant largement le temps aux joueurs de récupérer le contenu en question.

Une campagne active jusqu’à la mi-janvier pour Arc Raiders

Avis aux joueurs de Arc Raiders, jusqu'au mardi 13 janvier à 00h57 (heure française), les joueurs peuvent obtenir le Raider Icon, accompagné de son badge associé. Pour cela, il suffit de se rendre sur une chaîne participante diffusant Arc Raiders en direct et de souscrire à un nouvel abonnement récurrent ou à un abonnement-cadeau. À noter que les abonnements Prime ne sont pas pris en compte pour cette récompense.

En parallèle, une seconde campagne est active jusqu’au mardi 13 janvier à 00h29 pour Arc Raiders. Cette fois, aucun abonnement n’est requis. Le système repose uniquement sur le temps de visionnage cumulatif. Après 1 heure de stream, vous débloquez l’accessoire Eye Band. En poussant jusqu’à 2 heures, vous récupérez également le Vintage Mic. Les récompenses sont distribuées par paliers, ce qui permet de repartir avec du contenu même sans regarder longtemps.

Comment obtenir les Twitch Drops ?

Rendez-vous sur une chaîne Twitch participante qui diffuse Arc Raiders en direct.

Connectez-vous à votre compte Twitch et assurez-vous qu’il est bien lié à votre compte Arc Raiders.

Regardez le stream pendant 1 heure pour débloquer la récompense Eye Band.

Poursuivez le visionnage jusqu’à 2 heures pour obtenir l’accessoire Vintage Mic.

Pour la récompense Raider Icon, souscrivez à un nouvel abonnement récurrent ou à un abonnement-cadeau sur une chaîne participante.

Récupérez chaque récompense depuis l’inventaire des Drops Twitch avant de continuer la progression.

Notez que les abonnements Prime ne sont pas pris en compte pour cette campagne.

Attention à un point clé toutefois. La progression des récompenses ne fonctionne que sur une seule chaîne à la fois, inutile donc de regarder plusieurs streams d'Arc Raiders en parallèle. Autre détail important, chaque récompense débloquée doit être récupérée manuellement depuis Twitch pour pouvoir continuer à progresser.

