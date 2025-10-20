Arc Raiders n'est pas encore dispo que c'est déjà un immense succès sur Steam. On s'attend déjà à un énorme carton à sa sortie fin octobre. La prochaine sortie évènement de 2025 ?

Arc Raiders a fait une nouvelle fois sensation lors de son ultime week-end de test, à quelques jours seulement de sa sortie. À l’heure où l’on entend beaucoup de monde se plaindre des jeux d’extraction, des battle royale ou encore des jeux-service, le jeu d’Embark Studio prouve le contraire en explosant tous les records sur Steam et en prenant une place de choix dans la liste des jeux les plus attendus de la plateforme.

Arc Raiders n'est pas sorti qu'il explose tout sur Steam

Lors de son annonce, Arc Raiders avait suscité la curiosité sans vraiment marquer les esprits. Après plusieurs mois de silence, il a fini par repointer le bout de son nez en très grande forme et a littéralement fait exploser les compteurs. Que ce soit sur Twitch, où il est extrêmement populaire, c’est un carton immédiat sur Steam. Le jeu s’est naturellement offert une seconde période de test ces derniers jours, et le succès a une fois de plus été au rendez-vous. C’est simple : Arc Raiders a comptabilisé plus de 187 000 joueurs sur Steam (via Steam Charts), faisant de lui le plus grand shooter d’extraction de la plateforme, largement devant Arena Breakout (60 000), pourtant très populaire, Gray Zone Warfare (72 000) ou encore Dark and Darker (52 000 environ). A n'en pas douter, Arc Raiders est l'un des plus gros jeux d'octobre 2025, l'un des plus attendus en tout cas puisqu'il campe la quatrième position dans le classement des jeux les plus wishlisté de Steam.

Arc Raiders promet déjà de cartonner à sa sortie le 30 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu vous envoie seul ou en escouade explorer et fouiller un univers post-apocalyptique envahi de robots et autres adversaires hostiles. Le but étant de récolter un maximum de ressources afin de garantir sa survie pour de nouvelles expéditions, en s’améliorant et ainsi prendre davantage de risques pour encore plus de butin.

via Steam Charts

source : Steam charts